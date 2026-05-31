Detenen una dona acusada de robar 920 euros d'una parròquia de Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens

No es descarten noves detencions, ja que la investigació continua en marxa

Un vehicle dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris, a Barcelona, que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia aquest diumenge en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 20.00 hores, quan el mossèn de la parròquia -que custodiava els diners- va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx i, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona, que duia el mòbil del mossèn a sobre, el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.

Garriguella estrena un mirador dedicat als 380 búnquers de la Línia Pirineus

Els batejos pugen a Catalunya i reverteixen la tendència a la baixa

Prosperar sense petroli? Les ciutats verdes demostren que és possible

Més de 400 detinguts i set policies ferits durant les celebracions del PSG a França

La manresana Carme Carrió presenta l'obra «Bells relats vells» a la biblioteca del Casino

El Festival Art en Cicle de Súria porta al Poble Vell la màgia de Txema Muñoz amb l'espectacle «Gota»

Navàs vibra amb el jazz de joves intèrprets

