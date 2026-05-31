Rescaten il·lès un excursionista que ha quedat encallat en un barranc a Josa del Cadí
S'ha activat un helicòpter que l'ha traslladat fins al lloc on tenia estacionat el vehicle
Els Bombers de la Generalitat han activat aquest diumenge al migdia un helicòpter amb GRAE per localitzar i rescatar un excursionista a la zona de la Solana del Cadí, a Josa i Tuixén.
L'home havia quedat encallat mentre intentava baixar per un barranc a uns 1.800 metres d'altitud quan s'ha trobat que no podia progressar en una zona estreta i amb gorgues. Els Bombers han rebut l'avís a les 12.41 h del migdia i han activat l'helicòpter, que ha pogut rescatar l'excursionista il·lès, i l'ha traslladat fins al pàrquing on tenia estacionat el vehicle.
Subscriu-te per seguir llegint
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis