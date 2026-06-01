Una nena de 10 anys resulta ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona

Els fets han passat al carrer Còrdova de la localitat i els Mossos han desplegat agents de l’ARRO a la zona

Dues ambulàncies del SEM en una imatge d'arxiu

ACN

Barcelona

Una nena de 10 anys ha resultat ferida al braç per una bala perduda en un tiroteig a Badalona aquest diumenge al vespre, segons ha avançat ‘Rac1’ i ha confirmat l’ACN. Els fets s’han produït aquest vespre a les 19:15 hores al carrer Còrdova de la localitat. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l’impacte d’un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena ha resultat ferida menys greu i no perilla la seva vida. Ha estat evacuada a un centre mèdic amb un vehicle particular. Els Mossos d’Esquadra han desplegat agents de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i la Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació del cas.

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a ‘X’ que el tiroteig era una “baralla entre clans” al barri de Sant Roc i ha qualificat de “gentussa incapaç de viure en societat” els causants. García Albiol ha dit que “fins que no s’afronti amb decisió i valentia” que es tracta de persones “incapaces de viure en societat, no es resoldrà el problema”.

“Pisos okupats, amb la llum punxada que són autèntiques plantacions de marihuana, la màfia de l’okupació que està protegida per lleis que el govern es nega a modificar”, ha dit.

