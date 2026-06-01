Sinistre a Castellbisbal
Sentència pionera: presó per a un constructor de Salou per l’accident mortal que va tenir un camioner a l’esclatar una roda en mal estat
La víctima va morir després de perdre el control del tràiler perquè un pneumàtic va rebentar
El jutjat considera l’empresari responsable per fer circular el seu empleat amb un camió que tenia els pneumàtics desgastats
Judici per la mort d’un camioner: la fiscalia acusa una constructora de Salou d’«obligar-lo» a conduir amb rodes en mal estat
Germán González
Sentència pionera. El Jutjat Penal número 3 de Terrassa ha condemnat a dos anys i mig de presó B. L. C., amo d’una empresa de construcció i excavadores de Salou per la mort d’un camioner que treballava per a aquesta empresa el 3 de juliol del 2020, en un accident de trànsit a l’A-2, a l’altura de Castellbisbal. La jutge considera que és responsable d’un delicte contra els drets dels treballadors al costat d’un altre d’homicidi per imprudència al fer circular la víctima en un camió amb remolc que tenia els pneumàtics desgastats i en mal estat de conservació.
La víctima, de 41 anys quan va morir, estava casat i tenia dos fills menors. El 3 de juliol del 2020 circulava per l’A2 amb el camió quan va patir la rebentada de la roda de davant esquerra, cosa que va provocar la pèrdua de control del vehicle. Va morir a l’acte després de xocar contra el separador de seguretat de l’autopista i amb un plafó informatiu.
El tribunal assenyala que diversos pneumàtics del vehicle estaven en mal estat de conservació i que la roda que va explotar estava «totalment desgastada, per sota dels límits legalment establerts, goma endurida i amb profunditat irregular». Per això, la sentència creu que l’amo de la constructora havia «incomplert» amb «el seu deure de vetllar per la seguretat dels seus treballadors» i no va garantir els adequats equips adequats per als seus empleats.
El jutjat també ha condemnat, a un any de presó cada un, a l ’administrador i al cap de taller d’una empresa de reparacions mecàniques que s’encarregava del manteniment dels pneumàtics dels vehicles de la constructora. La sentència considera que aquests processats, després d’una conversa amb l’amo de la constructora, «van decidir col·locar un pneumàtic utilitzat que no estava en condicions per circular«al camió, cosa que va ser la causa de la rebentada que va acabar en sinistre mortal.
Un altre responsable de l’empresa de construcció que va ser jutjat en aquest procediment va quedar absolt després de constatar-se que no va tenir cap participació en la negligència mortal. La sentència també imposa als condemnats que indemnitzin amb uns 493.000 euros la família de la víctima, emportant-se la major part la seva vídua i els seus fills menors. D’aquesta quantitat es farà responsable la companyia d’assegurances que tenia contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb l’empresa de pneumàtics. Després de l’accident mortal, la companyia d’assegurances del camió sinistrat va abonar 6.000 euros a la dona del conductor per la seva mort.
Investigació policial
Aquest procediment va arribar a judici després d’una exhaustiva investigació de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra de la Regió Metropolitana Sud, que van indagar en les causes de l’accident, així com de la Fiscalia especialitzada en delictes de trànsit de Barcelona, que demanava pena de presó contra l’empresari per la seva mala praxi al decidir posar rodes en mal estat per estalviar-se costos, cosa que va generar un risc per als seus empleats.
«Les esmentades deficiències a les rodes eren clarament perceptibles per qualsevol persona que observés el vehicle», va remarcar la fiscal en el seu escrit i apuntava que l’amo de la constructora era «perfectament conscient que la víctima conduïa aquest vehicle amb aquestes deficiències i que això podia provocar en qualsevol moment un accident de circulació». A més, remarca el Ministeri Públic que el condemnat «obligava» els treballadors a conduir amb rodes en un «estat desastrós» i que havia acomiadat un altre empleat per negar-se a circular amb un camió amb els pneumàtics «que podien comprometre seriosament la seva integritat física». La víctima de l’accident va ocupar el lloc a l’empresa d’aquest treballador acomiadat.
En el judici, el responsable de la investigació dels Mossos va assenyalar que «les rodes estaven en molt mal estat» i que si hagués vist «un vehicle circular en aquestes circumstàncies no l’hauria deixat circular». Els agents van fer una inspecció de l’empresa constructora i van veure «que alguns vehicles no havien passat la ITV» per algunes deficiències.
Després d’escoltar en el judici la declaració com a testimonis de diversos empleats i extreballadors de l’empresa constructora així com als processats i examinar els informes tècnics sobre el sinistre, la jutge conclou que «ha quedat acreditat que l’accident va ser causat pel mal estat del pneumàtic davanter esquerre direccional» del camió i que el responsable del sinistre va ser B.L.C. «per ser qui havia de protegir i garantir que el conductor disposés de tots els elements necessaris per realitzar la feina encomanada amb totes les garanties». També condemna els representants del taller de rodes processats "per instal·lar uns pneumàtics utilitzats i en males condicions, sabent que no eren adequats per ser instal·lats en la direcció del vehicle".
