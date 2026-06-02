tribunals
La defensa d’Andic usa les manilles com a carta davant d’un possible judici amb jurat
L’equip legal del fill del fundador de Mango esgrimeix que aquesta "pena anticipada" viola una directiva europea del 2016 i vulnera la presumpció d’innocència.
J. G. Albalat
El pas de Jonathan Andic emmanillat davant els mitjans de comunicació i els veïns curiosos a l’exterior dels jutjats de Martorell, el 19 de maig, després de ser detingut pels Mossos, ha sigut i serà utilitzat per la defensa del primogènit del fundador de Mango per denunciar la vulneració de la presumpció d’innocència i, sobretot, podria invocar-lo en un eventual judici amb jurat per homicidi per remoure sensibilitats.
L’equip legal d’Andic, encapçalat per Cristóbal Martell, ja ha jugat aquesta carta en el seu recurs contra la presó amb fiança, en què destaca que aquesta "pena anticipada" viola una important directiva europea del 2016 sobre la presumpció d’innocència. De fet, els advocats consultats per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7 posen el crit al cel per aquest passeig, que està directament vinculat a les importants deficiències que pateix l’edifici judicial de Martorell.
Jonathan Andic va ser detingut a primera hora del dimarts 19 de maig i va ser conduït a la comissaria de Martorell. Després de ser fitxat i no declarar, va ser traslladat a les dependències judicials. El calabós on va ser tancat ha sigut qualificat per una fiscal com un lloc que "no compleix les condicions de dignitat per allotjar un detingut ni té mesures de seguretat". A més, està situat fora de l’immoble on es troba l’oficina judicial que porta el cas. Per aquesta raó, el primogènit del magnat de la moda va haver de desfilar emmanillat i custodiat pels Mossos per un pati d’illa a la vista, no només dels mitjans de comunicació, sinó també dels veïns.
A l’acabar la seva declaració, va ser tornat al calabós i, al cap d’unes hores, traslladat també emmanillat de nou al jutjat per notificar-li l’ordre de presó eludible amb fiança. La jutge va evitar, així, donar un tracte de favor. Quan va dipositar el milió d’euros que se li exigia, va sortir en llibertat.
El problema és que les instal·lacions judicials estan antiquades i no estan adaptades a les necessitats. Totes les fonts consultades opinen que no és acceptable que una de les "habitacions" utilitzades com a calabós, que mesura uns quatre metres quadrats, estigui separada dels òrgans judicials per un pati exterior pel qual poden passejar els veïns. No és l’única deficiència. La fiscalia, per exemple, només té un despatx per a les guàrdies. Les dependències del jutjat que tramita el cas Andic únicament tenen una avantsala, la sala de vistes, les oficines i un habitacle (ha sigut definit com a "cau") per a les víctimes de violència de gènere, ja que aquest òrgan judicial també és competent per instruir aquests casos.
L’1 d’abril del 2025, la Conselleria de Justícia va començar a construir un nou edifici a Martorell, que ocuparà 7.300 metres quadrats, i que està previst que s’acabi el març del 2028.
El recurs de la defensa contra aquesta decisió marca la pauta que pot ser invocada davant un jurat si el cas arriba a judici. L’escrit assenyala que les filtracions de la investigació han produït una "mena de condemna social com a pena anticipada", però també es refereix a la "innecessària" detenció de Jonathan Andic com a "avantsala d’imatges gràfiques inevitablement divulgades", contràries a la directiva 2016/343 del Parlament Europeu sobre la presumpció d’innocència. Aquesta norma estableix que les autoritats "s’han d’abstenir de presentar els sospitosos o acusats com a culpables, davant òrgans judicials o davant el públic, mitjançant l’ús de mitjans de coerció física, com manilles", llevat que siguin necessaris per seguretat.
Drets constitucionals
A part d’aquesta directiva europea, l’advocat Jorge Navarro, vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i soci del despatx Molins, apunta que la llei d’enjudiciament criminal expressa que "la detenció s’haurà de practicar en la forma que menys perjudiqui el detingut o pres en la seva persona, reputació i patrimoni". I afegeix que aquesta normativa obliga a vetllar pels drets constitucionals, "a l’honor, a la intimitat i imatge", dels detinguts. "Lamentablement, és freqüent que per part de les forces policials no es preservi la intimitat dels detinguts", recalca.
L’advocat Miguel Capuz assegura que, "atès que, en cas de celebrar-se judici en el tema de Jonathan Andic, seria per tribunal popular, la seva exposició emmanillat arribant als jutjats de Martorell és una vergonya i vulnera la directiva europea que, tot i que no ha sigut transposada pel nostre legislador, és d’obligat compliment des de l’1 d’abril del 2018. El passeig, per tant, vulnera la presumpció d’innocència".
