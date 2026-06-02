Detingut a Dubái David Merino, líder espanyol de la macroestafa mundial de criptomonedes FX Winning
L’arrestat, que estava en cerca i captura per pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals, s’amagava des de feia tres anys a la ciutat dels Emirats Àrabs després d’un frau de 500 milions d’euros
Regió7
David Merino, l’espanyol presumpte cap d’una organització criminal que va executar la macroestafa de criptomonedes FX Winning, ha estat detingut aquest dilluns en un centre comercial de Dubai després de tres anys de fugida.
Merino estava en cerca i captura per l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals. És considerat per la Unitat Central Operativa (UCO) i per l’Audiència Nacional com el líder d’una màfia de criptomonedes que, presumptament, va estafar fins a 3.000 milions d’euros, segons les víctimes —almenys 460 segons la investigació— en una trentena de països, amb 60.000 víctimes segons la plataforma d’afectats. I ho va fer des d’un ‘coworking’ del barri de Triana de Las Palmas de Gran Canaria. Segons la investigació, es tracta d’un frau mundial; potser el més gran que s’ha investigat. Merino s’amagava des de feia tres anys, segons ell, per motius de seguretat a Dubai.
La Justícia el va situar des del primer moment a la ciutat dels Emirats Àrabs, paradís al qual hauria fugit després d’embutxacar-se 370 milions d’euros a través de la seva plataforma, que va abandonar el 2021 després d’idear “complexes estructures societàries internacionals per diluir la seva presència”.
Amb FX Winning captaven inversors amb falses promeses de gran rendibilitat i, amb els diners dels clients, Merino hauria adquirit immobles i joies de luxe als Estats Units per valor de 10 milions, segons la investigació.
La detenció, amb agents desplaçats des d’Espanya, s’ha produït a la tarda mentre el grancanari gaudia en un centre comercial. I s’ha produït només un mes i mig després que Merino reaparegués a les xarxes socials declarant-se innocent.
Culpa els seus socis
En un vídeo, Merino es va adreçar als seus antics clients i va culpar els seus exsocis de l’estafa. “Jo no m’he quedat amb els diners de ningú”, va dir a la gravació. Va posar el focus en José Lucas Cruz Barrera, presumptament testaferro —segons la UCO— de l’organització. “Una part molt important dels fons va quedar bloquejada dins d’una estructura operativa desenvolupada pel meu assessor extern Cruz Barrera”, va afirmar.
“Aquesta estructura incloïa una passarel·la de pagament internacional que havia de funcionar de manera segura; tanmateix, no es va executar com s’esperava”, va afegir. També va subratllar que una “part significativa del capital dels clients es troba vinculada a un compte associat” a Cruz Barrera als Emirats Àrabs, però no va aportar cap prova de les acusacions.
Cruz Barrera —que el 2019 va voler adquirir el Club Baloncesto Gran Canaria— és, segons la UCO, la “persona interposada per Merino” en societats estonianes a les quals presumptament desviaven fons. Aquestes societats estan titulades per un altre membre de la xarxa: Martin Napa. Només en una d’elles hauria rebut 83 transferències des d’Espanya per valor de 771.261,01 euros.
Merino també va assenyalar Andrés Izquierdo, després d’una inversió “amb capital que no ha estat retornat”, i Patrick Schilling Fuentes, el seu “soci principal amb un 51% i que tenia accés directe a l’operativa, comptes i relació amb clients”. Ell era —va explicar al vídeo— qui gestionava els actius. “Amb el temps han sorgit inconsistències en la gestió”, va especificar, sense donar novament detalls.
La investigació
La presumpta estafa consistia a captar inversors per pagar la rendibilitat promesa als que ja havien invertit. El sistema va col·lapsar i milers de persones es van quedar sense els seus estalvis després de confiar en les promeses de guanys —fins a un 60% en funció del que s’havia invertit— de Merino i els seus socis. La UCO situa el grancanari al capdamunt de l’organització criminal. Tant al capdamunt que era l’únic dels grans socis de FX Winning —en el seu cas, a més, fundador— que no havia estat detingut fins ara.
Per a la UCO, Merino —nascut a Las Palmas de Gran Canaria el 1987— va fer del frau la seva manera de viure. “És el principal ideòleg de l’organització criminal, enfocada en la comissió d’una estafa piramidal en el marc de les criptomonedes i en el blanqueig dels fons generats”, el descriu la Guàrdia Civil en el seu informe, en què destaca que, com a líder, assumeix funcions de direcció, “en gairebé tots els casos, des de l’ombra”, perquè oficialment va deixar la companyia el 2021. Utilitza “diverses i complexes” estructures societàries nacionals i internacionals “amb la finalitat de diluir la seva presència i control sobre l’organització criminal”.
A Espanya, quatre còmplices de Merino van ser arrestats (tres a Gran Canaria, entre ells el cofundador de la plataforma, i un a Madrid) al juliol en el marc de l’operació Borrelli. La causa continua oberta a l’Audiència Nacional, però també als Estats Units, on investiguen FX Winning per un frau de cent mil milions de dòlars. Ara, el cas fa un pas endavant amb la detenció del cap de l’organització.
