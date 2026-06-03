El fiscal acusa dues persones que transportaven aus per sacrificar-les en ritus de santeria a Badalona
L’ONG AnimaNaturalis va controlar dos habitatges on presumptament es feien aquests ritus al barri de Canyadó i demana pena per a quatre investigats
J. G. Albalat
23 d’octubre de 2020. Dues persones tenien en el seu poder dues caixes de cartró en l’interior de les quals hi havia un gall adult, nou gallines i tres guatlles. La Guàrdia Urbana de Badalona les va identificar perquè les aus eren transportades sense respectar les condicions sanitàries, ja que les caixes no disposaven de ventilació i, d’aquesta manera, es posava en “greu risc” la vida dels animals. L’ONG AnimaNaturalis va anunciar aleshores que la policia local havia desarticulat un grup que sacrificava animals cada setmana per practicar rituals de santeria en dos habitatges del barri de Canyadó. El judici se celebra aquest dimecres en un jutjat penal de Barcelona.
La fiscalia sol·licita per a dos dels imputats, per vuit delictes de maltractament animal, un total de set anys i tres mesos de presó —un any per cinc delictes i nou mesos per tres més—, a més de la inhabilitació per exercir qualsevol professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals. AnimaNaturalis, com a acusació popular, sol·licita presó i inhabilitació per a aquests mateixos acusats i dos membres més de la xarxa.
Els acusats van ser identificats cap a les 12.00 hores d’aquell 23 d’octubre per la policia local i les aus intervingudes van ser traslladades a la Fundació Santuari de Gaia. Allà es va constatar que vuit de les nou gallines presentaven problemes respiratoris, com dispnea, secreció mucosa i conjuntivitis. Malgrat el tractament antibiòtic que se’ls va subministrar, cinc d’elles van morir com a conseqüència “de les condicions en què havien estat transportades pels acusats”.
L’ONG animalista AnimaNaturalis va ser la que va investigar els habitatges on presumptament els animals eren sacrificats. Els voluntaris van organitzar una vigilància i van poder comprovar que, setmanalment, diverses persones entraven en dos domicilis particulars contigus d’un bloc de pisos de Canyadó amb animals engabiats i es desfeien dels seus cossos degollats i decapitats en un contenidor proper.
El santero
El presumpte autor d’aquesta matança, segons es va anunciar en el seu moment, era un conegut santero, originari de l’Argentina, que actuava en connivència amb una dona i amb dos homes més de nacionalitat espanyola, que haurien estat els encarregats de proporcionar-li desenes de gallines, coloms, guatlles i fins i tot anyells acabats de néixer. L’objectiu era dur a terme rituals de sang, molt estesos en el culte de la santeria. El passat 23 d’octubre, la Guàrdia Urbana de Badalona va evitar ‘in extremis’ el sacrifici dels 13 animals que van ser confiscats. “Desconeixem quant de temps feia que es duien a terme els rituals, però el santero té els dos pisos —on sacrificava els animals— en propietat des de fa més de 10 anys”, va explicar posteriorment l’agent de la Guàrdia Urbana que va portar el cas. Durant tot aquest temps, cap veí del bloc no va dir res.
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“Tampoc hi va haver cap denúncia dels clients; si no, també se’ls hauria pogut imputar un delicte d’estafa”, va lamentar la policia. Tot i que els anomenats rituals de sang són il·legals, hi ha qui hi ha vist un negoci molt lucratiu i es poden trobar anuncis, encara que genèrics, a internet. Els preus varien segons l’animal: des de 50 euros per una au fins a milers d’euros per cerimònies d’iniciació o neteges complexes.
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