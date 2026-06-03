La jutgessa del cas Mango investiga la influència de la psicòloga en Jonathan Andic en la relació amb el seu pare
Recorda que Jonathan va trucar a la parella del seu pare, Estefanía Knuth, abans de comunicar-se amb els serveis d'emergència.
Germán González / J. G. Albalat
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, és el principal sospitós de la mort del seu pare, però no es descarta que hi pugui haver més implicats. Així ho considera el Jutjat d'Instrucció número 5 de Martorell, que ha demanat una sèrie de diligències per «poder acreditar les circumstàncies en què es va produir la mort del senyor Isak Andic i determinar amb exactitud la possible participació del senyor Jonathan Andic, així com si hi hagués terceres persones que participessin en els fets».
En concret, la jutgessa creu que aquestes terceres persones podrien haver recomanat a Jonathan fer l'excursió amb el seu pare a Collbató. Per això també investiga «la possible influència en els fets de terceres persones», com ara la psicòloga que atenia pare i fill i que els feia teràpia conjunta.
En aquest sentit, els agents han analitzat els missatges de WhatsApp entre tots dos i remarquen que Jonathan havia demanat «una herència en vida que el pare, el senyor Andic, es veu obligat a acceptar per continuar mantenint la relació amb el seu fill, situació propiciada per la psicòloga». Per això, la jutgessa afegeix que «el pare, en un intent de reconciliar-se amb el seu fill, accepta l'excursió que aquest li proposa per parlar tots dos sols».
Bon estat de salut
L'escrit judicial recorda que el sospitós va declarar que era habitual que pare i fill anessin a caminar junts, una afirmació que, segons la resolució, va ser desmentida pel personal de servei d'Isak Andic. Per aquest motiu, els investigadors volen aclarir d'on va sorgir la idea de fer aquella excursió.
La interlocutòria també remarca que la proposta d'anar de ruta per Montserrat la va fer Jonathan Andic al seu pare el 9 de desembre, «cinc dies abans de l'accident i no dues setmanes abans, com va manifestar en seu policial». També destaca que inicialment l'hora prevista per a la caminada era les 19.15 hores, però finalment es va fer al matí, «tenint en compte que a aquella hora a l'hivern ja és fosc».
Sobre la caiguda, la resolució assenyala que els informes forenses indiquen que Isak «només presenta lesions compatibles amb una relliscada, no amb una ensopegada o una caiguda de cara», i afegeix que la víctima «era una persona molt prudent, amb un bon estat de salut, i l'informe forense descarta un problema mèdic previ a la caiguda».
Els Mossos han analitzat deu anys de converses a partir de l'estudi del telèfon mòbil d'Isak Andic i destaquen que «només consta la proposta de sortir a caminar el dia 14/12/2024». La jutgessa assenyala que Jonathan Andic va declarar que «coneixia la zona perquè uns amics li n'havien parlat i que hi havia anat fins a quatre vegades», tot i que el sistema de videovigilància de Collbató va detectar la matrícula del seu vehicle els dies 7, 10 i 14 de desembre. En una primera interlocutòria també s'hi incloïa el dia 8, extrem que Jonathan va negar.
Trucada a Knuth
La interlocutòria destaca que Jonathan Andic va trucar a Estefanía Knuth, parella del seu pare, quatre minuts i trenta-quatre segons després de la caiguda i abans de fer-ho al 112. Afegeix que «tampoc té sentit que el senyor Jonathan Andic demanés a la parella del senyor Isak Andic que anés a recollir-lo» després de l'accident.
En aquest sentit, no es descarta que Knuth sigui citada a declarar com a testimoni al jutjat. Ja ho va fer davant dels Mossos i va relatar les males relacions que pare i fill havien mantingut en alguns moments per qüestions relacionades amb la direcció de Mango.
Viatge a Quito
La jutgessa considera que existeix un «cúmul d'indicis que podrien implicar el senyor Jonathan Andic en la mort del seu pare». Un d'aquests és la sostracció del seu telèfon mòbil a Quito a finals de març del 2025. Per això també ha demanat comprovar si aquest terminal va emetre senyal durant aquell viatge llampec, tot i que la defensa de l'acusat va assegurar fa uns dies que sí.
La jutgessa també destaca que la secretària de Jonathan Andic va declarar que aquest li va demanar un bitllet per a l'Equador amb només tres dies d'antelació i que el viatge no constava a la seva agenda.
A més, la interlocutòria assenyala que Jonathan Andic «no va presentar denúncia per la pèrdua o sostracció del terminal mòbil ni va donar instruccions per esborrar-ne el contingut» al responsable de ciberseguretat, privacitat de dades, tecnologia i anàlisi avançada de Mango Solutions Center, encarregat dels dispositius corporatius dels directius.
També remarca que Apple va informar que el telèfon sostret no havia registrat cap activitat anterior al 25 de març del 2026, data de la presumpta pèrdua.
Tot i que els Mossos han buidat el contingut del terminal intervingut a Jonathan Andic, «no ha estat possible recuperar les converses de WhatsApp anteriors a la presumpta sostracció del seu anterior iPhone 14 Pro», assenyala la jutgessa, que recorda que «la presumpta sostracció es produeix en una franja temporal en què diversos mitjans de comunicació tenen coneixement de la investigació del cas».
Per aquest motiu, ha requerit a Vodafone que informi de les comunicacions de «veu, SMS i banda ampla mòbil, tant rebudes com emeses», durant els dies que Jonathan Andic va ser a Quito.
Mòbil recuperat
Els Mossos també van examinar les converses d'Isak Andic relacionades amb aspectes econòmics de l'herència, com ara la possible creació d'una fundació i com això podria afectar-ne el repartiment entre els hereus.
La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Martorell assenyala que hi ha diversos indicis que apuntarien cap a Jonathan Andic, com ara els missatges de WhatsApp entre pare i fill recuperats parcialment pels Mossos, els accessos del vehicle de l'acusat a la zona en dues ocasions prèvies a la caiguda, les declaracions de testimonis i els informes policials.
«D'acord amb la investigació dels Mossos, no hi hauria cap altra persona present al lloc dels fets, i en aquests moments només es disposa del testimoni presencial, de l'informe de la metgessa forense i de l'informe provisional d'autòpsia», indica la jutgessa.
També remarca que s'investiguen uns fets ocorreguts el 14 de desembre de 2024, entre les 12.30 i les 12.40 hores, a Collbató, concretament en una ruta de la muntanya de Montserrat propera a les coves del Salnitre. Després d'iniciar la caminada, Isak Andic hauria patit una caiguda des d'una gran altura, precipitant-se diversos metres, fet que li va provocar la mort. Segons la investigació dels Mossos, l'única persona que hauria presenciat els fets seria el seu fill, amb qui havia anat a la zona de muntanya. Aquest va relatar que caminava tres o quatre metres per davant del seu pare quan va sentir el soroll de pedres caient; aleshores es va apropar al lloc de l'accident i va cridar-lo per obtenir resposta, sense poder veure res a causa de l'orografia abrupta del terreny.
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