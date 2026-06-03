La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
Els Mossos investiguen si aquesta desactivació es deu al fet que el dispositiu va deixar de funcionar dos dies abans del suposat robatori
Guillem Sánchez
La jutgessa de Martorell que instrueix la mort de l’empresari Isak Andic continua investigant la desaparició del telèfon del seu fill Jonathan Andic, acusat en aquests fets. Aquest dimecres ha ordenat a Vodafone que lliuri la facturació detallada d’aquest terminal entre els dies 21 i 26 de març de 2025. Jonathan manté que el 24 d’aquell mes va viatjar a l’Equador i que, un dia després, el 25, un lladre li va sostreure el telèfon mentre era a Quito, la capital del país sud-americà. Tanmateix, als investigadors els crida l’atenció, després de comprovar dades emmagatzemades a iCloud, que l’aplicació Health del telèfon de Jonathan, una app que compta passos i proporciona informació de salut, es va aturar un dia abans d’aquest viatge. Per què?
L’aplicació Health, o «Salut» en català, registra els passos que fa un usuari quan porta el telèfon a sobre. O els metres que ha recorregut. O les calories que ha consumit. Són dades de salut que també es transfereixen al perfil d’iCloud. Els investigadors no entenen per què les de Jonathan, si és cert que va perdre el telèfon el 25 de març de manera inesperada i a causa d’un robatori, s’aturen el 23 de març a les 21.25 hores, un dia abans de viatjar a l’Equador.
Trucades des de l’Equador
Els Mossos es pregunten si aquesta fi del recompte de passos es deu, en realitat, al fet que l’iPhone 14 de Jonathan va deixar de funcionar aleshores o si l’únic que es va aturar va ser l’aplicació Health. En tots dos casos, als investigadors els sembla sospitós que aquest fet passés un dia abans de patir el suposat robatori a l’Equador. La policia catalana ha pogut comprovar que no consta que Jonathan Andic hagués desactivat Health en altres ocasions.
La defensa de Jonathan, per la seva banda, ha dit públicament que pot demostrar que Jonathan va fer trucades després de les 21.25 hores del dia 23. Fonts pròximes a la investigació, que donen validesa a aquestes trucades fetes des de l’Equador que esgrimeix la defensa, no descarten que es poguessin haver fet amb la mateixa targeta, però des d’un altre dispositiu.
Per aquest motiu, els Mossos han sol·licitat a la jutgessa que ordeni a Vodafone lliurar les dades de facturació d’aquest terminal. En concret, el registre de trucades produïdes entre els dies 21 i 26 de març de 2025. Amb aquestes dades, els investigadors podran saber si Jonathan va utilitzar aquest telèfon després de les 21.25 hores del 23 de març i, també, si aquest telèfon va viatjar a l’Equador, on el fill d’Andic assegura que un lladre li’l va prendre per sorpresa.
Sense activitat des del 25 de març
Els Mossos també han consultat a Apple quan es va registrar l’última activitat del telèfon de Jonathan. Segons l’auto de la jutgessa, la companyia de l’iPhone va respondre que va ser el mateix 25 de març, quan Jonathan ja era a l’Equador. La jutgessa, però, no aclareix quina activitat concreta consta a Apple ni tampoc on es trobava el dispositiu aleshores.
La jutgessa de Martorell posa l’accent en el fet que Jonathan no arribés a presentar una denúncia pel robatori que afirma haver patit a l’Equador. I també en un altre aspecte: després del suposat robatori, Jonathan tampoc «va donar instruccions per esborrar el contingut» del terminal al responsable de tecnologia de Mango. És a dir, es va exposar al fet que el lladre pogués tenir accés a la informació que contenia aquell dispositiu.
No recupera el WhatsApp
Tal com va avançar El Periódico, del grup editorial de Regió7, un altre aspecte d’interès per a la jutgessa relacionat amb el telèfon extraviat de Jonathan és que, quan va adquirir el nou dispositiu —un iPhone 16, que va començar a utilitzar després del viatge a l’Equador, el 26 de març—, no va recuperar les converses de WhatsApp.
Els Mossos, quan van requisar el seu telèfon nou el setembre de 2025, van descobrir que no hi havia converses de WhatsApp anteriors al viatge a l’Equador. La jutgessa qualifica aquesta maniobra de Jonathan d’«esborrat» i, en aquest últim auto, destaca que el viatge «exprés» que el fill de Mango va fer a l’Equador, durant el qual es va creuar amb el suposat lladre, no constava a la seva agenda.
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