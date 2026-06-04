Successos
Els delictes a Catalunya baixen un 6% aquest any, però pugen els intents d’homicidi, les lesions i les violacions
A Barcelona s’han disparat els robatoris violents i amb força, tot i que baixen un 20% els furts
Germán González
El primer balanç de la criminalitat a Catalunya manté la tendència de millora dels darrers anys amb un descens del 6% dels delictes en el primer trimestre de 2026 si es compara amb el mateix període de 2025, tot i que alguns tipus de criminalitat han experimentat increments destacats.
En concret, han augmentat els intents d’homicidi i assassinat un 22,4%, les lesions gairebé un 10% i les violacions un 7%. També han pujat els segrests un 200%, tot i que amb xifres molt baixes: s’ha passat d’un cas registrat en els tres primers mesos de 2025 a tres aquest any.
En canvi, els homicidis i assassinats a Catalunya han baixat un 37,5% (de 16 a 10 casos), els furts —el delicte més denunciat— han caigut un 12,4%, els robatoris amb força en locals i habitatges un 9,5% i les sostraccions de vehicles un 5,8%.
Destaca especialment la baixada d’aquests delictes contra el patrimoni en el marc del desplegament del pla Kanpai, impulsat pels Mossos d’Esquadra amb altres cossos policials per combatre la multireincidència.
El tràfic de drogues també disminueix un 8,5%, mentre que la ciberdelinqüència es manté estable amb un lleuger augment del 0,5% de les estafes informàtiques. En total, segons el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, durant els primers tres mesos de l’any s’han registrat a Catalunya 112.089 delictes, un 6% menys que els 119.279 del mateix període de 2025.
Més robatoris a Barcelona
A la ciutat de Barcelona, els delictes han baixat un 8,1% durant el primer trimestre de 2026 en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
En aquest període no s’ha registrat cap homicidi consumat, tot i que els dos casos amb arma de foc investigats pels Mossos van tenir lloc després del març. En canvi, els intents d’homicidi han pujat un 70%, passant de 10 a 17 casos, i les lesions han augmentat un 3,3%.
Els delictes contra la llibertat sexual han baixat per primer cop en diversos anys, amb un descens proper al 7%.
També disminueixen el tràfic de drogues (-3,7%) i la ciberdelinqüència (-4,1%). No obstant això, preocupen els robatoris violents: els furts baixen un 19,4%, però els robatoris amb violència pugen un 5%, els robatoris amb força en comerços un 8,2% i els robatoris en habitatges un 7%.
Les forces policials atribueixen part dels resultats a l’efecte del pla Kanpai i al reforç judicial a la ciutat, però alerten de l’augment dels delictes més violents.
El balanç del Ministeri de l’Interior es basa en dades de la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i les policies locals, a partir de denúncies registrades.
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