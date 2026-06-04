Localitzen dues persones mortes a l’aigua a Ponent; una a Utxesa, a Aitona, i l'altra al riu Segre, a Lleida
Els Mossos obren una investigació per identificar els cossos i les causes de la mort
ACN
Els Mossos d’Esquadra han trobat dues persones mortes a l’aigua aquest dimecres a Ponent. La primera ha estat quan passaven vint minuts de les onze del matí a les comportes del pantà d’Utxesa, a Aitona. S’ha donat l’alerta que hi havia un cos surant a l’aigua i la policia l'ha retirat. El segon cas ha estat poc abans de les quatre de la tarda al riu Segre a l'altura de Lleida. S’ha donat l’alerta d’un cos surant al riu a l’altura de la zona dels Instituts i s’hi han desplaçat Mossos d’Esquadra i Bombers per retirar-lo. En ambdós casos es treballa per identificar-los i determinar si es tracta d’un home o una dona. El cos d’Utxesa apunta que feia dies que estava a l’aigua perquè presentava un avançat estat de descomposició.
La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d’aquestes morts a l’espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. Paral·lelament, es comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència amb les troballes.
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