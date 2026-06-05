Ciberdelicte
Alerta pels ciberestafadors que suplanten Movistar per cometre "l'estafa del rúter"
Els ciberdelinqüents es fan passar pel servei d’atenció al client i enganyen els usuaris per canviar-los de proveïdor
Germán González
Si ens truquen per dir-nos que hem de canviar el rúter, cal desconfiar. Pot ser que estiguem a punt de caure en la coneguda com a "estafa del rúter", mitjançant la qual els ciberdelinqüents aconsegueixen una gravació telefònica amb el nostre consentiment que, juntament amb les dades personals que ja coneixen, ens podria fer vulnerables a un canvi de proveïdor o a la contractació de serveis.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d’aquesta campanya de frau telefònic que suplanta Movistar. Segons ha informat l’operadora de telecomunicacions, els ciberdelinqüents es fan passar pel seu servei d’atenció al client per enganyar els usuaris i aconseguir que autoritzin un canvi de companyia. Per fer-ho, al·leguen falsament que és necessari substituir el rúter.
Tot comença amb una trucada des d’un número que, en molts casos, acaba amb les xifres 1004, les mateixes que utilitza el servei d’atenció al client de Movistar per confondre els usuaris.
Els estafadors es fan passar per agents de l’operadora i informen que cal fer un canvi relacionat amb el rúter o amb una nova tecnologia de connexió a Internet. Per donar més credibilitat a la conversa, els ciberdelinqüents esmenten dades personals dels usuaris, però tot forma part de l’engany.
L’objectiu és aconseguir que s’accepti verbalment la proposta de substituir l’aparell i registrar aquest consentiment. La gravació es pot utilitzar posteriorment per tramitar un canvi de companyia i modificar contractes.
Per això, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya insta a desconfiar de les trucades que demanin fer una acció immediata; no confirmar dades personals ni donar consentiment per telèfon; penjar davant d’una trucada sospitosa i contactar directament amb la teva operadora a través dels canals oficials. A més, recorden que les modificacions de contracte o de les condicions del servei acostumen a comunicar-se també per escrit, per exemple, per correu electrònic.
12 detinguts a Barcelona
Fa unes setmanes, una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona va desarticular dues bandes dedicades a l’"estafa del rúter" amb la detenció de 12 persones. Els agents van inspeccionar dues botigues de telefonia mòbil a Barcelona que les bandes utilitzaven per aconseguir línies i cometre les estafes. Estaven donades d’alta amb documentació falsa per dificultar la identificació dels autors.
La investigació policial es va iniciar l’any 2024 arran d’un augment de les denúncies de clients de telefonia mòbil víctimes de la coneguda com a "estafa del rúter", comesa des de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Imatge de l’operació conjunta entre la Policia i la Guàrdia Urbana a Barcelona contra els ciberestafadors
Imatge de l’operació conjunta entre la Policia i la Guàrdia Urbana a Barcelona contra els ciberestafadors / Policia
Aquesta estafa consistia en el fet que els delinqüents contactaven amb les víctimes fingint ser el servei d’atenció al client de la seva operadora de telefonia mòbil. Generalment, els oferien com a regal per la seva fidelitat l’actualització a un nou rúter wifi, amb la finalitat d’obtenir de les víctimes els codis de verificació per accedir il·legítimament a la seva àrea de client de l’operadora.
Una vegada els integrants dels grups criminals tenien en el seu poder les credencials d’accés, contactaven amb l’operadora suplantant les víctimes per comprar al seu nom terminals mòbils d’alta gamma, que posteriorment eren cobrats a les víctimes sense que aquestes en tinguessin coneixement.
Al llarg de la investigació policial es van poder identificar 14 persones com a presumptes membres de dos grups organitzats de caràcter criminal que col·laboraven estretament entre ells cometent aquest tipus d’estafes. En concret, es dedicaven a enviar els terminals mòbils obtinguts fraudulentament a diferents adreces de Barcelona controlades per ells.
Els agents van detectar almenys 71 víctimes a tot el territori nacional, que haurien patit les estafes comeses per aquests grups organitzats, amb un perjudici econòmic acumulat de més de 120.000 euros. Entre els 12 detinguts hi ha els principals responsables d’aquestes bandes criminals.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió