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Els Bombers evacuen les naus pròximes a la planta en flames d'Honda de Santa Perpètua i en confinen d'altres del polígon
28 dotacions treballen en un foc que ha fet col·lapsar la instal·lació de la firma d'automoció
ACN
Els Bombers han evacuat les naus pròximes a la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, fins al carrer del Mediterrani, i han demanat el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon Torre del Rector atesa l'evolució de l'incendi. Les flames, que afecten la fàbrica des de dos quarts de quatre de la tarda, han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació, fins a fer-la col·lapsar. 28 dotacions del cos d'emergències actuen a l'indret des de fora, atès que el volum de les flames no els ha permès accedir a l'interior. L'objectiu és evitar que el foc es propagui a les edificacions del voltant.
A l'inici de l'incendi tot el personal de la firma d'automoció ha pogut sortir de la nau i no s'han registrat ferits. La columna de fum és espessa i és visible des de diferents punts del Vallès.
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