Successos
Es fan passar per funcionaris de l’Ajuntament de Blanes i estafen 1.750 euros a comerços per la ‘taxa d’escombraries’
Els Mossos detenen a Mataró els dos sospitosos d’estafa que ho van intentar, sense aconseguir-ho, amb tres locals més
Quinze detinguts per estafar fent-se passar per empleats de telefonia
Germán González
La picaresca arriba fins al punt que les estafes telefòniques no únicament se suplanta un familiar o el responsable d’una entitat bancària, sinó també funcionaris públics. És el que s’han trobat els Mossos d’Esquadra que han detingut dos homes, de 24 i 42 anys, per estafar 1.750 euros a tres comerços de Blanes fent-se passar per funcionaris d’aquest ajuntament.
Segons la policia catalana, a inicis de març tres negocis de Blanes van denunciar que dues persones contactaven telefònicament amb ells i els deien que eren treballadors de l’Ajuntament de Blanes per reclamar-los el pagament de la taxa d’escombraries. Per generar més credibilitat, els Mossos remarquen que els estafadors asseguraven que el rebut s’havia tornat i que si no el pagaven ràpidament se’ls aplicaria un recàrrec. Un pagament que exigien a través de transferència, bizum o sol·licitant les dades d’una targeta de crèdit.
En aquest sentit, assenyalen que els sospitosos parlaven amb els responsables dels establiments afectats utilitzant un llenguatge tècnic i identificant-se com a funcionari del servei de Tresoreria del consistori. A través del llenguatge administratiu i legal que utilitzava provocava prou engany perquè les víctimes abonessin la quantitat de diners que els reclamaven sense saber que no és la manera adequada de pagar impostos.
Els Mossos remarquen que els sospitosos van aconseguir enredar els responsables de tres establiments. A un li van carregar 1.150 euros, mentre que als altres dos els van estafar 300 euros a cada un. També ho van intentar amb tres més però sense aconseguir-ho ja que els comerciants van desconfiar de les seves intencions.
Agents de la Unitat d’Investigació Bàsica dels Mossos de Blanes van identificar els sospitosos i els van detenir la tarda del 2 de juny a Mataró. Tenen antecedents i van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes acusats d’un delicte d’estafa i una altra usurpació de funcions públiques. La investigació no es dona per tancada i la policia no descarta més detencions.
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