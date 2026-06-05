Procés judicial en marxa
Els Mossos dedueixen per l'app de comptar passos del mòbil de Jonathan Andic que va caminar fins al lloc de la caiguda quatre dies abans
Els Mossos reconstrueixen amb l’app Health de comptar passos i les antenes telefòniques la distància recorreguda durant la visita que el fill del fundador de Mango va fer a la zona el 10 de desembre
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra han pogut deduir que el 10 de desembre del 2024, quatre dies abans de la caiguda mortal d’Isak Andic, a Collbató, el seu fill Jonathan, investigat per aquests fets, va conduir fins a Montserrat i va caminar fins al lloc des d’on l’empresari es va precipitar. Aquest passeig que el primogènit del fundador de Mango va fer per la mateixa ruta i fins al punt exacte per on va caure el seu pare és per als investigadors un altre indici que la mort del magnat de la moda va ser en realitat un crim premeditat.
La policia catalana ha pogut reconstruir quant temps va durar l’excursió del dia 10 i també quina distància va recórrer Jonathan gràcies a l’anàlisi que ha fet la Unitat Central d’Informàtica Forense (UCIF) del seu telèfon mòbil. I ho ha comparat amb les dades que va registrar el mòbil d’Isak Andic per recórrer aquest mateix camí el dia 14.
Tot i que el fill d’Andic va perdre suposadament aquest mòbil en un viatge a l’Equador el març del 2025 i no s’han pogut recuperar els missatges de WhatsApp, els investigadors sí que tenen l’històric de dades d’aquest telèfon, que inclou els registres de l’aplicació Health del seu iPhone, que entre altres coses, compta els seus passos, a més de la informació de la triangulació de les antenes de telefonia mòbil.
Així, l’aplicació ha permès als investigadors saber quants passos va fer i a quina zona es trobava Jonathan el 10 de desembre, i les antenes telefòniques, quant temps va ser-hi. Els dos elements permeten deduir als Mossos fins on va caminar aquell matí. La policia creu que Jonathan va caminar fins al punt des del qual quatre dies després es va precipitar el seu pare, l’únic lloc que comporta perill d’un recorregut que fan milers de persones, també nens, cada any.
Els Mossos han comparat així mateix les dades de l’aplicació de salut de Jonathan amb qui va registrar l’app Health de l’iPhone d’Isak Andic el 14 de desembre fins al moment de la seva mort, que es va produir exactament a les 12.28 hores. Creuant totes aquestes variables (apps de pare i fill amb dades d’altura i de passos, antenes de telefonia mòbil i registre de matrícules) la policia ha pogut deduir que Jonathan va caminar fins al lloc de la caiguda quatre dies abans.
La reconstrucció
Segons la interlocutòria de la jutge de Martorell que instrueix aquesta causa, Raquel Nieto-Galván, el dilluns 9 de desembre Jonathan va proposar al seu pare fer un tomb per Montserrat. L’excursió en solitari de Jonathan que per als policies va poder tenir finalitats preparatòries es va produir només un dia després. És a dir, Jonathan va convidar el seu pare a caminar per Montserrat. El seu pare va acceptar. I l’endemà el Jonathan va fer en solitari la mateixa excursió caminant fins al lloc de l’accident.
La magistrada assenyala també que la proposta inicial que Jonathan va fer al seu pare va ser fer aquell passeig el divendres 13 de desembre, a les 19.15 hores, una hora en què, a l’hivern, no hi ha llum i amb prou feines es troben visitants. El pla era que Jonathan recolliria el seu pare amb el seu cotxe i anirien només ells dos, sense escortes ni xòfer, per poder parlar i reconciliar-se. Un imprevist, però, va obligar a ajornar-lo un dia i l’excursió es va fer l’endemà, dissabte 14 de desembre al migdia, una franja horària amb llum i més afluència.
En la interlocutòria de dimecres passat, la jutge aclareix algunes de les diligències sol·licitades en els últims mesos per la Unitat d’Investigació de Martorell, encarregada del cas, en el marc de la reactivació de la investigació sobre la mort del fundador de Mango, amb Jonathan sota sospita. Entre aquests antecedents hi figuren les actuacions dels Mossos d’Esquadra per reconstruir la visita de Jonathan a Montserrat quatre dies abans de la caiguda.
Gràcies als lectors de matrícula de Collbató, els investigadors van esbrinar primer que Jonathan va conduir amb el seu cotxe fins a Montserrat dues vegades abans del dia 14. Totes dues van ser pocs dies abans dels fets: el 7 de desembre i el 10 desembre. En aquesta segona interlocutòria no es fa al·lusió al fet que també hagués anat el 8 de desembre, com sí que s’havia afirmat en l’anterior.
En aquest escrit més recent, la jutge detalla que va ordenar a les sis companyies que donen cobertura telefònica a la zona de Montserrat on van tenir lloc els fets que informessin els Mossos d’Esquadra sobre tots els dispositius que es van connectar a aquests repetidors. D’aquesta manera, els agents han pogut determinar quant de temps va estar Jonathan Andic en aquest lloc el 10 de desembre.
La jutge va autoritzar els agents a comparar les dades de l’aplicació Health de l’iPhone de Jonathan amb les dades d’aquesta mateixa aplicació de l’iPhone d’Isak. Aquesta informació va ser rellevant perquè els investigadors descobrissin els moviments que va fer Andic els dies previs a la mort del seu pare.Finalment, la jutge va autoritzar els agents a comparar les dades de l’aplicació ‘Health’ de l’iPhone de Jonathan amb les dades d’aquesta mateixa aplicació de l’iPhone d’Isak. Informació que ara ha sigut rellevant perquè els investigadors descobrissin informació dels moviments d’Andic els dies previs a la mort del seu pare.
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