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A Castelló

Mor ofegat un jove de 27 anys a la platja de Peníscola

Emergències ha activat un ampli dispositiu coordinat entre els efectius de rescat i els mitjans sanitaris

Imatge de la platja Nord de Peníscola

Imatge de la platja Nord de Peníscola / El Periódico Mediterráneo

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Sergi Juan

Castellón

Un jove de 27 anys ha mort ofegat durant la matinada d’aquest dissabte a la platja de Peníscola, segons la informació facilitada pels serveis d’emergència.

L’avís s’ha rebut a les 3.25 hores, moment en què s’ha mobilitzat un ampli dispositiu sanitari format per una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), el Punt d’Atenció Continuada (PAC) i una unitat del SAMU .

A més, efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló han intervingut en l’actuació. Segons ha informat el cos provincial, quan els bombers han arribat al lloc, el jove ja es trobava fora de l’aigua, sobre unes roques. Els efectius l’han evacuat fins a la calçada i han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar mentre arribaven els mitjans sanitaris.

Posteriorment, els equips mèdics han continuat amb les tasques de reanimació, tot i que finalment no ha sigut possible salvar la vida del jove.

De moment no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies en les quals s’ha produït l’ofegament. Els serveis d’emergència han donat per finalitzada la intervenció després de confirmar-se la mort.

Un fort temporal marítim

El succés es va produir tot just unes hores després del fort temporal marítim que va afectar el litoral de Peníscola. Com va publicar Mediterráneo, l’intens onatge i els corrents van provocar el desplaçament d’una atracció d’inflables aquàtics instal·lada davant la platja Nord, que va acabar encallada sobre la sorra.

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L’estructura, que es trobava fondejada al mar, va ser arrossegada per la força de l’aigua i va aparèixer desplaçada uns 300 metres respecte a la seva ubicació habitual. L’episodi va posar de manifest la intensitat del temporal que ha afectat la costa nord de la província durant les últimes jornades.

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