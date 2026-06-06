Rescaten en helicòpter un ciclista ferit a Alp
Un helicòpter del SEM ha evacuat l’afectat amb una lesió a la cama fins a l’Hospital de Puigcerdà
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Núria León
Un ciclista ha resultat ferit aquest dissabte al matí després de patir una caiguda mentre descendia per una zona de muntanya a la Comella, a Alp.
L’avís s’ha rebut a les 10.10 h i s’hi han activat un helicòpter dels Bombers i una unitat terrestre. El ferit presentava lesions a la cama i ha estat evacuat per aire fins a la base de la Molina, des d’on el SEM l’ha traslladat a l’Hospital de Puigcerdà.
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