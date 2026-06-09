Un aparatós incendi calcina dues naus d'una cooperativa agrària a Lleida
Els Bombers han confinat les flames aquesta matinada i pràcticament tots els evacuats havien tornat a casa
ACN
Els Bombers de Catalunya van estabilitzar durant la matinada d’aquest dimarts l’incendi originat la nit de dilluns a la cooperativa fructícola Acrofrut de Lleida, fet que va permetre que tots els veïns, excepte dos, poguessin tornar a casa seva, d’on havien estat desallotjats de manera preventiva.
Les flames van calcinar piles de palets i caixes de fusta, van afectar completament el magatzem i van provocar l’esfondrament de la coberta. Tot i això, cap a les 2.30 hores d’aquest dimarts l’incendi va poder ser confinat, segons van informar els Bombers de Catalunya a través del seu compte a la xarxa social X.
Els Bombers van rebre l’avís de l’incendi a les 22.10 hores de dilluns i van arribar a mobilitzar 44 dotacions amb més d’un centenar d’efectius.
Un cop estabilitzat el foc, les tasques se centren a continuar amb l’extinció i comprovar l’afectació a la resta de naus adjacents, així com evitar que el foc es reactivi en instal·lacions properes.
Prèviament, es va activar la prealerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) i es va recomanar a la població que no s’acostés a la zona de l’incendi, a més de mantenir portes i finestres tancades i romandre als domicilis per evitar l’exposició al fum, especialment al barri de Vila Montcada-Ciutat Jardí. A més, el 112 va informar que, a causa de la gran visibilitat de l’incendi, va rebre més de 200 trucades.
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