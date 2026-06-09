La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
El cinemòmetre situat a Puig Reig caça 9 conductors al dia, igual que els dos de Manresa junts
La C-16, a través dels seus set radars fixos a la Catalunya central, és la segona via interurbana que més multes acumula a la regió: representen el 30,9% de les sancions per excés de velocitat tramitades pel Servei Català de Trànsit en tota la vegueria central entre gener de 2025 fins a l'abril de 2026. En total, són 15.471 multes en setze mesos, és a dir, unes 970 al mes, 32 al dia, posades pels cinemòmetres d'aquesta artèria viària. Només la supera l'A-2, amb 19.692 multes en setze mesos.
En el rànquing dels deu radars que més han multat a la Catalunya central, la meitat es troben a la C-16, amb més de 1.500 multes cadascun. El que més vehicles ha caçat en aquesta via és el que situa al quilòmetre 78, en sentit nord, dins del terme municipal de Puig-Reig (a Cal Vidal). De tota la vegueria, és el quart, amb 4.408 infractors caçats entre el gener del 2025 i l'abril del 2026, unes 9,2 multes al dia.
El segon radar més actiu de la C-16 és el de Balsareny (al quilòmetre 68,2, en sentit sud), amb 3.675 multes, gairebé 230 multes al mes i 7,4 al dia. I els de Manresa, que comparteixen punt quilomètric 51, se situen com a tercer i quart. Sumen 2.637 infraccions el cinemòmetre enfocat en sentit nord i 1.884 multes l'enfocat en sentit sud. Conjuntament acumulen 9,4 vehicles caçats al dia.
Quant al radar de Guardiola de Berguedà (quilòmetre 113,5, sentit sud) ha sancionat 1.618 conductors (3,4 multes al dia); el de Berga (quilòmetre 94,2, sentit sud), 960; i el de Sallent (quilòmetre 63,2, direcció nord), 289.
Els 10 radars que més sancionen a la Catalunya central
- A2, km 545,1, entre Veciana i Jorba: 8.248 multes
- A2, km 570,1, El Bruc: 5.869 multes
- A2, km 539,2, entre Jorba i Veciana: 5.003 multes
- C-16, km 78, Puig-Reig: 4.408 multes
- C-25, km 143,3, Sallent: 3.863 multes
- C-16, km 68,2, Balsareny: 3.675 multes
- C-16, km 51, Manresa (direcció nord): 2.637 multes
- C-55, km 68,1, Clariana de Cardener: 2.460 multes
- C-16, km 51,1, Manresa (direcció sud): 1.884 multes
- C-16, km 113,5, Guardiola de Berguedà: 1.618 multes
I la resta de Catalunya?
En comparació amb la resta de Catalunya, les xifres de conductors sancionats a la C-16 són més aviat baixes, ja que el radar de Puig-Reig no entra dins del rànquing dels 20 radars que més han multat. Aquest llistat l'encapçala el de la C-31 del Baix Empordà, situat a Platja d'Aro, al punt quilomètric 312,7. Ell sol ha acumulat 74.878 multes, una xifra que supera tots els radars de les vies interurbanes de la Catalunya central junts, que sumen 50.021 sancions.
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