Mor un jove de 18 anys en el xoc d'un turisme contra un camió a l’AP-7 a Llers
El vehicle, on viatjaven cinc persones, s'ha encastat de matinada a la part posterior del vehicle pesant
ACN
Un jove de 18 anys ha mort aquesta matinada en un accident amb un camió a l’AP-7, a l’altura de Llers (Alt Empordà). Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l’autopista, quan un turisme amb cinc ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, B.V., de nacionalitat francesa. Els altres quatre ocupants han resultat ferits menys greus i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 5.24 hores. S’han activat diverses patrulles de Mossos, quatre dotacions de Bombers, que han fet tasques d’excarceració, i cinc unitats del SEM.
Segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit, des de principi d’any 58 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 25 de les quals eren motoristes i 21 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes, vuit vianants i un per un accident amb tractor.
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
- Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
- El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
- Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
- Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa