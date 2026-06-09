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Mor un jove de 18 anys en el xoc d'un turisme contra un camió a l’AP-7 a Llers

El vehicle, on viatjaven cinc persones, s'ha encastat de matinada a la part posterior del vehicle pesant

El tram de l'autopista AP-7 on ha tingut lloc el nou accident de trànsit mortal al seu pas per Llers

El tram de l'autopista AP-7 on ha tingut lloc el nou accident de trànsit mortal al seu pas per Llers / Google Maps

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ACN

Llers

Un jove de 18 anys ha mort aquesta matinada en un accident amb un camió a l’AP-7, a l’altura de Llers (Alt Empordà). Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l’autopista, quan un turisme amb cinc ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, B.V., de nacionalitat francesa. Els altres quatre ocupants han resultat ferits menys greus i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 5.24 hores. S’han activat diverses patrulles de Mossos, quatre dotacions de Bombers, que han fet tasques d’excarceració, i cinc unitats del SEM.

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Segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit, des de principi d’any 58 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 25 de les quals eren motoristes i 21 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes, vuit vianants i un per un accident amb tractor. 

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