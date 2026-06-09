La víctima que va destapar el 'cas Montserrat' denuncia que la visita del Papa a l'Abadia és un "acte de violència institucional"
L'activista Miguel Hurtado adreça una carta oberta a Lleó XIV per explicar-li per què la seva visita al santuari suposa una "retraumatització secundària" per a les víctimes dels abusos al Monestir
Patrícia Martin
Miguel Hurtado, el primer denunciant del 'cas Montserrat', ha intentat, per tots els mitjans, que el Papa no visiti l'Abadia durant el seu viatge per Catalunya. Per aconseguir-ho, li va enviar una carta en què li demanava que cancel·lés el desplaçament perquè, al seu parer, "és la zona zero i l'epicentre de l'escàndol de pederàstia clerical que assola l'Església catalana". Així mateix, ha ofert diverses rodes de premsa a Madrid, davant de la Nunciatura Apostòlica on s'allotjava el Papa, per reclamar ser rebut pel Pontífex i explicar-li personalment el comportament dels actuals responsables del santuari i per què s'han convertit, segons denuncia, en la "primera institució catòlica a declarar-se insubmisa moralment" davant l'acord de reparació Església-Estat signat entre el Govern i la Conferència Episcopal.
Però com que el Papa no l'ha rebut i no sembla que tingui intenció de cancel·lar la visita prevista per a aquest dimecres, Hurtado li envia una "carta oberta", a través d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, on l'informa que quan era adolescent va ser abusat pel responsable del grup escolta de l'Abadia, Germà Andreu Soler. L'activista va denunciar aquests abusos l'any 2019 i, inicialment, Montserrat va reconèixer que el seu agressor havia estat un "depredador sexual que va abusar de 12 menors durant 30 anys". L'abat de l'època, Josep Maria Soler, va demanar perdó dues vegades per aquests fets durant la missa conventual.
Tanmateix, "l'Abadia s'ha negat a implementar un pla de reparació integral per als afectats" i ha adoptat una "estratègia judicial de terra cremada", segons denuncia a la missiva. El motiu és que el Monestir "al·lega que els fets han prescrit tant penalment com civilment i defensa la presumpció d'innocència de l'agressor". A més, "és la primera institució catòlica de l'Estat que s'ha declarat moralment insubmisa", ja que es nega a erigir, com a compensació moral per als afectats, un monument a les víctimes de la pederàstia clerical als voltants de l'Abadia. "Només està disposada a pagar una indemnització si hi ha una sentència judicial condemnatòria", afegeix Hurtado.
La imprescriptibilitat
Per tot això, l'activista considera que el Papa, amb la seva "irresponsable visita", està "beneint" l'actitud dels responsables de Montserrat i "encoratjant altres institucions catòliques a seguir el mateix camí". Per aquest motiu, adverteix a la carta, "la seva visita és un acte de violència institucional i una retraumatització secundària tan cruel com innecessària".
Hurtado serà aquest dimecres als voltants del santuari, on ha convocat els mitjans de comunicació per denunciar públicament el que considera un "acte de violència institucional, conscient, deliberat, cruel i innecessari". Així mateix, reclamarà al Pontífex que, si realment vol actuar contra la "plaga" dels abusos, tal com ell mateix l'ha definida durant la seva visita a Espanya, aprofiti l'ocasió per defensar públicament la imprescriptibilitat dels delictes d'agressió sexual contra menors.
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