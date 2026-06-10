Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant de la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona
Les càmeres de videovigilància de la policia han enregistrat el sicari, un home d’uns 40 anys i de complexió forta, que ha fugit corrent del lloc dels fets
Guillem Sánchez | Pilar Santos | Germán González
Els Mossos d’Esquadra mantenen actiu un dispositiu de recerca del pistoler que ha matat un home aquest dimecres poc abans de les 10.00 hores del matí. Els fets han tingut lloc al centre de Barcelona, al carrer Balmes, gairebé a l’altura de la Travessera de Gràcia. El sospitós ha disparat un tret al cap de la víctima i s’ha allunyat de la zona a peu, corrent. Les càmeres de videovigilància de la comissaria de la Policia, davant de la qual l’home ha estat abatut, han captat la seva imatge, que publica aquest diari.
La Pilar, una veïna de 72 anys d’aquest barri, és una de les testimonis que ha declarat davant els investigadors del Grup d’Homicidis, que s’han fet càrrec d’un assassinat que sembla una altra execució emmarcada en la guerra entre bandes de narcotraficants. “He sentit un soroll semblant al d’un petard, he aixecat la vista i he vist un home d’uns 40 anys, corpulent, amb un polo de color beix que tenia el braç estès i la pistola a la mà”, assegura. “Després ha fugit pel carrer de Granada del Penedès”. Segons la descripció d’aquesta testimoni, els fets corresponen a un atac inesperat, sense que hi hagués cap discussió prèvia entre tots dos homes.
Complexió atlètica
“He sentit el tret, m’he abocat al carrer i he vist gent corrent en diverses direccions, espantades en veure que havien matat un home”, afegeix un porter d’un bloc situat molt a prop del crim, en un relat molt semblant al de la majoria de persones que han sortit dels seus negocis o residències per veure què passava i s’han trobat amb la imatge de la víctima estesa a terra, amb un tret al cap.
L’atac s’ha produït just davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Les seves càmeres han captat la imatge del sospitós. En aquesta captura s’aprecia que es tracta d’un home de complexió atlètica i mitjana edat i que porta un casc de bicicleta en una mà. A l’altra, la pistola.
Els agents d’aquest cos han estat els primers a avisar els Mossos del que havia passat. Diverses patrulles de la policia catalana, també de la Guàrdia Urbana, s’han dirigit de seguida al lloc dels fets.
Mòbil i pistola
El pistoler, tal com ha explicat a aquest diari la testimoni Pilar, ha fugit pel carrer de Granada del Penedès fins a la Via Augusta. En aquest segon carrer ha girat a l’esquerra fins a la marquesina d’autobús de la plaça de Gal·la Placídia. Diversos testimonis han conduït els investigadors fins a aquest punt, on han trobat l’arma del crim. Era una pistola que havia deixat amagada sota el casc de bicicleta. Sobre el banc, hi ha deixat el seu telèfon mòbil.
Que hagi deixat el mòbil és estrany, ja que és un dispositiu que pot conduir a la seva identificació. No ho és, en canvi, que s’hagi desfet de la pistola, una pràctica habitual.
El rastre del sospitós s’ha perdut en aquesta marquesina de Gal·la Placídia. Sobre el banc també hi havia sang, tot i que el més probable és que sigui de la víctima, ja que s’ha acostat molt per efectuar el tret.
Els Mossos mantenen actiu un dispositiu que està agreujant una congestió del trànsit ja compromesa per la presència del papa a Barcelona.