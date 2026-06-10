Arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l’any 2023
El Jutjat de Manresa considera que no existeixen indicis suficients de delicte i que el sinistre es va produir per un despreniment "sobtat i imprevisible" de la roca
Regió7
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta per la mort de tres treballadors a la mina de Cabanasses de Súria l’any 2023, en considerar que no existeixen indicis suficients de delicte i que el sinistre es va produir per un despreniment «sobtat i imprevisible» de la roca.
La resolució, dictada el 3 de desembre de 2025, tanca inicialment la investigació penal iniciada després de l’accident del 3 de març de 2023, en què van perdre la vida els geòlegs Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada, Victoriano Pineda, d’Alacant, i Daniel Álvarez, de Colòmbia. Els dos primers, d’entre 28 i 29 anys, eren treballadors de l’empresa i el tercer, de 31 anys, estava estudiant a la UPC de Manresa.
Els tres professionals, indica l’auto, es trobaven a uns 900 metres de profunditat revisant la seguretat d’una nova galeria abans que els miners hi iniciessin els treballs d’extracció de potassa. Durant aquesta inspecció rutinària, part del sostre va col·lapsar i els va caure al damunt una roca del sostre de grans dimensions (el que es coneix com a llis en l’argot miner), que els va atrapar, provocant la seva mort.
La jutgessa conclou que les diligències que s’han dut a terme no permeten acreditar la comissió d’un delicte contra els drets dels treballadors, ni tampoc els tres delictes d’homicidi per imprudència, que era l’argument acusador de les famílies.
Per arribar a aquesta conclusió, la resolució dona un pes especial als informes tècnics elaborats durant la instrucció, especialment al de l’enginyer tècnic de mines Tomàs Carbó Quintana, designat pel Col·legi professional per garantir-ne la imparcialitat.
Aquest informe, juntament amb els elaborats per altres especialistes, conclou que ni en la sobreexcavació, ni la dimensió dels pilars, ni l’anomenat embolquille van tenir una incidència significativa en el despreniment que va causar l’accident.
La caiguda del bloc de roca era imprevisible fins i tot per a professionals altament qualificats com les tres víctimes, segons els tècnics.
La resolució també analitza una anotació prèvia relativa al sector 30. El vigilant de la zona no li va donar importància perquè la considerava una situació habitual i, per aquest motiu, no va comunicar-la ni va establir mesures de balisament.
Tot i això, la jutgessa assenyala que la investigació no ha trobat indicis que aquesta incidència estigués relacionada amb la roca que va caure.
En aquest sentit, l’auto destaca que els mateixos treballadors havien inspeccionat la zona seguint els protocols establerts i que no van detectar cap risc imminent.
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