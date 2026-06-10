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Busquen una submarinista desapareguda al cap de Creus

El seu company ha donat l'alerta i al dispositiu hi participen Bombers, Guàrdia Civil i Salvament Marítim

Penya-segats a la zona del cap de Creus

Penya-segats a la zona del cap de Creus / Gemma Tubert

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ACN

Cadaqués

 Els efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven deu minuts per a les dotze del migdia. Segons informen els Bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el company de la desapareguda. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de s'Encalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se'ls ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca però ha perdut de vista la seva companya. Al dispositiu per intentar localitzar la submarinista hi participen Bombers, Guàrdia Civil i Salvament Marítim. La recerca es fa des de terra, mar i aire.

L'avís de la desaparició s'ha rebut poc abans del migdia. La submarinista i el seu company estaven fent una immersió a la zona de s'Encalladora quan s'han vist sorpresos pel corrent, que els ha arrossegat. L'home ha aconseguit tornar nedant al punt on havien amarrat la barca, però ella no i des d'aleshores no se'n sap res.

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El company ha alertat els serveis d'emergències, que han activat un dispositiu de recerca a la zona. Hi participen els Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim. Els Bombers han desplegat set dotacions a la zona, entre les quals la subaquàtica, un helicòpter i també la unitat de drons.

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