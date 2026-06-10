Dies clau en el cas del nadó maltractat a Barcelona: declaren veïnes dels pares, metges de Vall d’Hebron i els avis de l’infant
El pare continua a la presó i la mare va quedar en llibertat el passat mes de maig
J. G. Albalat
El nadó presumptament maltractat pels seus pares que el passat 16 de març va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona continua amb una família d’acollida. El seu pare, R. R., detingut dos dies després, el 18 de març, encara és a la presó. La seva mare, N. F., va quedar en llibertat el 7 de maig després de passar més d’un mes i mig entre reixes. La investigació del cas afronta ara uns dies clau. Aquest dimecres està previst que declarin davant del jutge de Violència sobre la Infància i l’Adolescència de Barcelona, com a testimonis, tres veïnes de la parella, dues companyes de feina de la mare —que és infermera a Vall d’Hebron— i una treballadora social. Dijous compareixeran tres metges i una infermera que van atendre el nadó en aquest hospital, i divendres declararan els progenitors dels pares, és a dir, els avis del nen.
Els Mossos d’Esquadra van interrogar en el seu moment les veïnes de l’immoble de la Gran Via on viuen els pares del nadó. Una d’elles va declarar que la mare del nen, N. F., li havia mostrat la seva preocupació pel tracte que el seu marit donava al petit. Una altra va precisar que la parella era “normal”, però que els pares es queixaven que el nen plorava molt. EL PERIÓDICO també va poder recollir diversos testimonis. Una dona va explicar a aquest diari: «Em vaig trobar el pare arribant a casa carregat amb bolquers i em va dir que estava molt cansat i que el nadó plorava molt i no els deixava dormir». El conserge de la finca va relatar que la dona li havia dit que el nen era “molt desitjat” i que, fins i tot, li detallava les seves dolències quan anava a l’hospital.
Una veïna va explicar a aquest diari: «Em vaig trobar el pare arribant a casa carregat amb bolquers i em va dir que estava molt cansat i que el nadó plorava molt i no els deixava dormir».
El nen, de sis setmanes, va passar per quatre centres mèdics —els hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, i el CAP Roger de Flor— abans que saltessin les alarmes. Va ser en la seva segona visita a Sant Pau —després de diagnosticar-li una fractura de fèmur— quan es va activar l’alerta per presumpte maltractament infantil i el petit va ser derivat a Vall d’Hebron, on, després de dos dies d’exàmens, se li van detectar lesions de llarga evolució. L’hospital, referent en violència infantil, va activar el protocol i aquell 18 de març els Mossos van detenir els pares del menor.
Després de fer una investigació interna, Salut va avançar a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la seva intenció de sancionar Sant Pau per no haver identificat els indicis de violència física i sexual que presentava el lactant durant els exàmens que se li van practicar, i estudiava fer el mateix amb Sant Joan de Déu, atès que el petit ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va acudir a aquest centre pediàtric de referència.
Els metges de l’hospital
Tres metges i una infermera de Vall d’Hebron acudiran aquest dijous a prestar declaració sobre el que van viure. Una de les facultatives és la que va activar el protocol en detectar les lesions que tenia el petit per tot el cos —a les cames, costelles, genitals, anus i cap—. La causa no només està oberta per presumpte maltractament habitual, sinó també per lesions molt greus i agressió sexual amb penetració a causa de les ferides a l’anus.
Una de les metgesses que compareixeran davant del jutge és la que va activar el protocol de violència infantil en detectar les lesions que tenia el petit.
Aquests professionals sanitaris no només hauran de detallar com es van adonar de les lesions que patia el menor i la raó per la qual es va activar el protocol, sinó també un incident que per a la Fiscalia constitueix una prova de càrrec. Una dona de parla anglesa que compartia habitació a Vall d’Hebron amb els pares del nadó va explicar al personal sanitari que el pare del nen li “tapava la boca” quan “plorava de manera insistent” i “sacsejava el bressol on es trobava” de manera “brutal”. Segons la documentació inclosa en el procés judicial, aquesta dona, que fa uns dies va ratificar la seva versió davant del jutge, va explicar aquesta situació al personal sanitari. «Si us plau, ajudeu el nadó» (“please, help the baby”), va suplicar.
Aquesta testimoni també va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, “ho feia amb brusquedat i sense cura”. Fins i tot va precisar que el preparava amb “aigua freda” i li posava a la boca amb “agressivitat”. Aquesta situació, va afegir, es produïa en absència de la mare. A més, també va relatar que, quan tots dos progenitors eren a l’habitació i el nen “plorava molt”, “cap dels dos l’agafava per calmar-lo”.
Els responsables de l’hospital van definir l’actuació del progenitor com una “situació compatible amb violència infantil”. Així mateix, les pediatres de Vall d’Hebron que van atendre el nadó maltractat consideren “molt poc probable” que les seves lesions anals fossin causades per restrenyiment.
En la causa també tindran pes elements com els resultats genètics, que van confirmar que el nadó era un nen sa, sense malalties que justifiquessin les seves lesions, desmuntant així l’argument de la defensa segons el qual el nen podria patir una malaltia genètica, ja que el pare és portador d’un gen vinculat a l’atròfia muscular.
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