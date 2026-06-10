Mort a trets un home davant una comissaria del centre de Barcelona, a prop d’on surt aquesta tarda el papamòbil
Els fets han tingut lloc davant de la comissaria de la Policia Nacional i Mossos busquen un sospitós
Germán González
Nou tiroteig mortal en 72 hores a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra busquen un home que hauria matat a trets un altre al carrer Balmes amb Enrique Granados aquest dimecres al matí. El succés ha tingut lloc davant la comissaria de Policia Nacional.
La víctima hauria rebut un tret al cap sobre les 9.50 i hauria mort a l’instant. El sospitós ha pogut fugir però ha quedat gravat en les imatges de videovigilància i els agents el busquen. Tot apunta a una possible venjança.
Aquest nou tiroteig arriba en un moment en què la ciutat està blindada per la visita del papa Lleó XIV i després que diumenge un altre home morís tirotejat a la Zona Franca. És el sisè mort per arma de foc a Catalunya des de començament d’any, el quart a Barcelona.
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