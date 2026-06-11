Busquen un menor de 16 anys després de perdre's amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses
Els equips d'emergència es van activar el dimarts a la nit al veure que el jove no arribava amb la resta del grup
ACN - Redacció
Els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre amb moto d'aigua en una excursió guiada per Roses, a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels volts de tres quarts d'onze de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida, on estava previst que es trobés amb la resta del grup.
De seguida es va activar la recerca que segueix aquest matí, amb efectius dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Roses, a més de Salvament Marítim que ha activat un helicòpter i diverses embarcacions de rescat. Els equips han organitzat una reunió de coordinació per intentar trobar el jove.
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