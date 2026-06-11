Investigació oberta
Detingut el productor de cine Xavier Atance per agredir sexualment tres treballadores
La primera víctima l’acusa de violar-la aprofitant-se que es trobava semiinconscient després d’una nit de festa
Guillem Sánchez
Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest dimecres a la tarda el productor de cine Xavier Atance, cap de Benecé Produccions SL per, presumptament, agredir sexualment treballadores, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO. Atance ha sigut denunciat per tres empleades de 24, 26 i 30 anys, que relaten fets que van tenir lloc recentment. El cas més greu és el de la primera denunciant, que ha declarat que Atance, que té 66 anys, la va violar al seu domicili quan ella es trobava en un estat de semiinconsciència després d’una nit de festa a la discoteca de La Paloma. «Tinc la seva imatge d’ell penetrant-me, de dir-li que parés però ell seguir», afirma.
Aquest diari ha pogut parlar amb les tres treballadores, que asseguren que Atance és un «manipulador» que s’aprofitava «del poder» que tenia sobre elles. "Siempre contrata a mujeres del mismo perfil: muy jóvenes y sin experiencia", explica una de las denunciantes. «Et fa creure que només amb ell tenim una oportunitat de treballar al cine», explica una altra d’elles.
La Unitat d’ Investigació de les Corts, a càrrec del cas, sospita que hi pot haver més afectades ja que Atance porta quaranta anys al capdavant d’unaproductora que ha fet pel·lícules ( El cadàver d’Anna Fritz oFénix 18-23), documentals (‘Maragall y la luna’ i ‘El sueño de Sigena‘) i també ha produït per a les principals cadenes de televisió catalanes – 3Cat, RTVE o Betevé – i institucions com l’ Ajuntament de Barcelona.
La denúncia més greu
La primera denunciant té 26 anys. És a dir, 40 menys que Atance. «Al març em va convidar a mi i unes companyes de la productora a assistir al festival D’A (Festival Cinema de Barcelona) i després vam anar a un bar. Jo havia quedat amb uns amics a la discoteca La Paloma i va voler venir», explica. «No havia begut gaire però l’últim que recordo és que vaig anar a la barra de la discoteca a demanar una copa i ell venia amb mi», assegura.
Aquesta dona afirma que es va despertar sola l’endemà al seu domicili però amb «flaixos» que Atance havia estat allà i l’havia agredit sexualment. «Tenia imatges de la meva habitació i també d’ ell sobre mi penetrant-me. En aquests ‘flashes’ jo li demanava que parés i ell no em feia cas», explica. La jove tenia més records: «en un altre flaix jo era a la dutxa i en un altre, ell em tornava a violar».
La dona va anar prenent consciència del que havia passat i també va descobrir, al mirar-se al mirall, que tenia un blaus a la cara. Va trucar a una amiga que havia estat amb ella a la disco La Paloma. «Em va explicar que aquella nit m’havia trobat malament, que m’havien demanat un taxi i que ell [Atance] s’havia colat al meu taxi sense avisar i havia marxat amb mi», diu.
«Mai havia tingut una pèrdua de memòria tan gran. Altres vegades, estant de festa, havia oblidat haver dit o fet alguna cosa puntual, però mai havia patit una llacuna de tantes hores», assegura, contrariada. A l ’Hospital Clínic, el centre mèdic de referència per a dones agredides sexualment a Barcelona, la van atendre dos dies després i li van practicar un examen forense. També van buscar restes de substàncies que poguessin justificar aquest esborrament de la memòria tot i que les anàlisis no les han detectat potser perquè, tal com li van avançar les infermeres, ja havien transcorregut dos dies, els que va necessitar per prendre consciència del que havia passat. «Em continua al·lucinant que em fes això. Era el meu cap». Aquesta dona va presentar la primera denúncia contra Atance fa poc més d’un mes.
La segona denúncia
«El que li va fer a ella [primera denunciant] és el fet més greu però no és un fet aïllat. Ell tracta malament les dones que té al costat. Per a mi és important que es conegui el seu patró», remarca la segona treballadora que ha acudit als Mossos.
«[Atance] Sempre buscava tenir un tracte molt personal. Quan arribava a la feina obria els braços i havia de fer-li unaabraçada. No em podia negar. I quan li abraçava ell em besava al coll o, de vegades, molt a prop dels llavis», assegura. «També em feia petons a la mà i deixava els llavis enganxats molta estona mentre em mirava als ulls. Sempre buscava traspassar els límits i, una vegada, va arribar a tocar-me el cul», explica aquesta treballadora de 30 anys que ha estat a la productora d’Atance durant 6 anys.
Tant ella com les altres denunciants descriuen Atance com un home que «jugava a tenir el poder». «Et demanava que fessis una cosa, la feies i després et preguntava per què ho havies fet», aclareix la segona denunciant, que també remarca que Atance el feia sentir que només podria estar en la indústria audiovisual si es quedava a Benecé Produccions SL.
«Havies d’estar atenta a com s’havia aixecat aquell dia perquè, de sobte, podia esbroncar-te. I, després, potser, si veia que s’havia passat, t’elogiava. Ens confonia», explica. «A mi em feia sentir que no servia per a res però, en públic, em posava pels núvols. Jo pensava: ¿com pots dir això si portes mesos massacrant-me?».
La tercerca denunciant
«El meu cas és el més lleu dels tres», explica aquesta tercera denunciant, de 24 anys, que també va haver de marxar de la productora per culpa d’Atance. «Sé com es comporta i per això vaig voler declarar. La investigadora em va dir que el que jo havia patit també era denunciable», explica.
«És una persona que em maltractava psicològicament i que m’assetjava sexualment», assegura. Com en el cas de les altres dues, també era la primera feina seriosa de la tercera denunciant. «Alguns dies em deia que s’havia enamorat de mi, i que heretaria l’empresa. Però d’altres, et renyava sense cap motiu. Et feia dubtar de tu mateixa, ho vaig passar molt malament treballant allà», assegura.
Les tres dones acusen Atance de jugar amb les seves expectatives professionals. Conscients que era un productor molt conegut al sector, amb bons contactes, les tres van suportar els seus comentaris masclistes, la seva obsessió per preguntar-los per la seva vida sexual o la seva recerca constant de contacte físic com un peatge. «Normalitzem actituds que no eren normals», conclouen.
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