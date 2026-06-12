Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
La Guàrdia Civil ha precintat les motos d'aigua de l'empresa per un cop que han trobat a la del menor
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Gerard Vilà (ACN)
Pals
Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses (Alt Empordà) quan anava amb moto d'aigua ha perdut en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos estan repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que se l'emportessin cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua.
En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va llogar la del jove. Segons apunta el Diari de Girona per un cop que presentava la de la víctima i que va aparèixer a la platja de Pals aquest dijous.
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