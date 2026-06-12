Grup criminal
La Policia troba 8.000 plantes de marihuana en una operació contra el tràfic irregular de dominicans a Manresa
La banda obtenia irregularment passaports colombians perquè els ciutadans dominicans entressin a Europa sense necessitat de visat
Cau una banda a Gurb que cobrava 6.000 euros a immigrants per portar irregularment a les seves famílies
Germán González
Una operació de la Policia Nacional contra una organització criminal que presumptament afavoria la immigració irregular de ciutadans dominicans cap a territori Schengen mitjançant l’ús de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta, ha permès destapar un cultiu de 8.000 plantes de marihuana a Manresa. La Policia Nacional ha detingut sis sospitosos per formar aquesta banda, entre ells el principal responsable de la xarxa a Espanya que ha ingressat a presó provisional.
La investigació va començar l’agost de l’any passat quan la Policia va rebre informació des del Centre de Tracta i Tràfic de Persones d’Ameripol sobre l’existència d’una organització criminal assentada tant a Espanya com a Colòmbia dedicada a introduir irregularment ciutadans dominicans a Europa utilitzant documents colombians obtinguts de manera fraudulenta.
Segons la Policia, mentre que els colombians estan exempts de visat per entrar en territori europeu, els ciutadans de la República Dominicana sí que necessiten aquesta autorització prèvia. La investigació va permetre constatar com ciutadans dominicans viatjaven des de la República Dominicana fins a Colòmbia utilitzant els seus documents autèntics dominicans i un cop allà, els membres de l’organització assentats en aquest país facilitaven l’obtenció fraudulenta de documentació colombiana autèntica.
Per a això, aprofitaven la normativa colombiana que permet a una persona major d’edat inscriure’s en el registre civil acompanyat de testimonis i manifestar haver nascut en aquest país. A partir d’aquesta inscripció, els dominicans obtenien cèl·lules d’identitat colombianes i posteriorment passaports de la mateixa nacionalitat, amb els quals podien viatjar a Europa aparentant ser ciutadans colombians.
Per completar el procés, l’organització criminal s’encarregava de gestionar tant l’obtenció de la documentació fraudulenta com les reserves i desplaçaments internacionals necessaris per arribar a Europa. Per aquestes gestions i per l’organització integral del viatge, els migrants abonaven a la xarxa quantitats que rondaven els 5.000 euros per persona.
La Policia va detectar que l’organització realitzava les reserves aèries utilitzades per nombrosos migrants interceptats amb documentació fraudulenta, cosa que va permetre identificar un dels principals investigats, un ciutadà d’origen dominicà resident a Espanya.
Ruta internacional
L’organització havia dissenyat una ruta internacional amb múltiples escales per dificultar la detecció policial. Després d’obtenir els documents colombians, els dominicans viatjaven al Perú, on estampaven segells d’entrada i sortida als passaports amb l’objectiu de dotar-los d’una aparença d’autenticitat i normalitat documental. Posteriorment, es desplaçaven fins al Brasil.
Des d’allà miraven de viatjar directament a Espanya o bé utilitzant rutes alternatives a través de Casablanca (Marroc), de França o Portugal. La Policia també va detectar una evolució en el modus operandi de la xarxa criminal. A més de facilitar passaports colombians obtinguts fraudulentament, van començar a proporcionar documents íntegrament falsos, entre ells Targetes d’Identitat d’Estranger (TIE) corresponents a permisos de residència a Espanya.
Els investigadors van intervenir per ordre judicial vuit línies telefòniques vinculades als principals sospitosos. També es van analitzar documentació i han pogut reconstruir prop de trenta episodis migratoris irregulars relacionats amb l’organització criminal.
Plantació en una vivenda
Durant l’entrada i registre de les vivendes dels sospitosos, després d’arrestar-los, el maig passat a Manresa, els agents van intervenir cinc telèfons mòbils, diners en efectiu i abundant documentació relacionada amb la gestió de viatges i reserves utilitzades pels migrants traficats.
En un dels immobles registrats els agents van localitzar una plantació interior de marihuana composta per més de 8.000 plantes en diferents fases de creixement i floració, a més de tots els estris i sistemes necessaris per al seu manteniment i explotació.
També van requisar tres vehicles utilitzats presumptament pels membres de l’organització per al desenvolupament de les seves activitats il·lícites i es va procedir al bloqueig de nou comptes bancaris pertanyents al principal investigat.
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