La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
Els equips d’emergència han fet vols amb drons durant la nit i aquest divendres s'ha intensificat el dispositiu
Eva Batlle
La recerca del menor de 16 anys desaparegut al mar a Roses s’ha reprès aquest divendres al matí després d’una nit en què també s’han fet vols amb drons per intentar localitzar-lo. El dispositiu continua actiu després que dijous a la tarda la Policia Local de Pals trobés la moto d’aigua amb què anava el jove bolcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur.
La troballa de la moto ha fet reorientar part de l’operatiu. Segons les primeres valoracions dels efectius de Salvament Marítim i els Bombers, el dispositiu s’ha intensificat especialment entre l’Escala i l’Estartit, tenint en compte el punt on va aparèixer l’embarcació, els corrents marítims i l’evolució de l’aigua durant les últimes hores.
Els Bombers han informat que aquest matí treballen amb diverses dotacions en la recerca del menor. Durant la jornada s’està fent el relleu dels efectius de diferents parcs i unitats, entre les quals hi ha els drons, el GRAE Subaquàtic i comandaments del cos. També hi participen Salvament Marítim, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, els Agents Rurals i la Creu Roja.
Desaparició a Roses
El jove, que reside va desaparèixer dimecres a la nit després de participar en una sortida guiada amb moto d’aigua davant la costa de Roses. L’activitat s’havia fet durant la tarda i estava previst que el menor arribés cap a quarts de nou del vespre a la platja de Santa Margarida. En no tenir-ne notícies, la família, que viu al municipi, es va desplaçar fins al punt on hi ha l’empresa que dirigia l’excursió.
Els responsables de l’activitat van alertar els serveis d’emergència cap a tres quarts d’onze de la nit, després de comprovar que el menor no havia tornat amb la resta del grup. A partir d’aquell moment es va activar un ampli dispositiu per terra, mar i aire.
Inicialment, la recerca es va centrar a la zona de l’Almadrava, Canyelles i el castell de la Trinitat, on el jove hauria estat vist per últim cop. Dijous al llarg del matí el radi es va ampliar fins a Torroella de Montgrí i, després de la localització de la moto d’aigua a Pals, els equips treballen amb més intensitat al tram comprès entre l’Escala i l’Estartit.
La Guàrdia Civil lidera la investigació del cas, mentre els serveis d’emergència mantenen actiu el dispositiu per intentar trobar el menor desaparegut.
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