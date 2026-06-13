Successos
Detinguts dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona
Han ingressat a la presó acusats d’un delicte d’agressió sexual i un altre de prostitució i explotació sexual
Tapi Carreras
Els Mossos d’Esquadra han detingut recentment a Girona dos homes que pagaven a noies menors d’edat per tenir sexe. Els fets van tenir lloc presumptament entre els mesos de setembre i desembre de l’any passat. Els Mossos van iniciar una investigació quan van tenir coneixement que podrien succeir aquests fets, que van culminar amb la detenció dels dos homes, en dies diferents.
Els Mossos van constatar que les víctimes eren tres nenes de menys de 16 anys que, molt probablement, es coneixien entre si.
Detinguts els homes, es van posar a disposició judicial sota l’acusació d’un delicte d’agressió sexual a una persona menor d’edat i per un delicte de prostitució i explotació sexual.
El primer dels casos es va resoldre el 28 de maig quan els Mossos van aconseguir detenir el primer dels homes, de 35 anys, al barri de Sant Pau, a Girona, segons ha pogut saber aquest diari. Posteriorment, discretament, van intentar localitzar una segona persona. Ho van aconseguir el 10 de juny quan van detenir un home de 44 anys.
Segons ha pogut saber aquest diari, tots dos homes han ingressat a la presó.
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