Operació dels Mossos
La macrobatuda contra el tràfic d’armes de foc a Barcelona acaba amb 13 detinguts i 254 identificats
Els Mossos estableixen un dispositiu de «saturació» de l’espai públic amb controls en barris on s’han registrat tirotejos
Catalunya registra més d’un tiroteig a la setmana: la majoria són de narcos que busquen «marcar territori»
Germán González
Cop a la taula de la policia contra el tràfic d’armes de foc i els delictes derivats del seu ús a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu en diversos punts de la ciutat on es té detectada la presència de pistoles i escopetes o s’ha comès algun tiroteig. Els agents han fet controls preventius i han registrat algunes persones amb antecedents. També han inspeccionat alguns locals on se sospita que es podrien amagar pistoles i escopetes. L’objectiu era acabar amb el tràfic d’armes de foc, que els investigadors dels Mossos associen amb el narcotràfic.
Més de 150 agents, entre els Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional, han participat en aquesta macrobatuda queha acabat amb 13 detinguts, que compten amb 93 antecedents. Un d’ells el van atrapar in fraganti els agents mentre robava a l’interior d’un vehicle, cinc més per furt i estafa, cinc més per contravenir la llei d’estrangeria i els altres dos tenien ordres d’arrest vigent. També hi va haver un investigat per trencament de condemna i es va identificar 254 persones amb 732 antecedents.
Els agents també van fer 15 denúncies administratives, cinc per portar armes blanques, vuit per substàncies estupefaents, un per una negativa a identificar-se i un altre per falta de respecte a la policia. També van registrar un bar i la Guàrdia Urbana va requisar tres patinets elèctrics que podrien utilitzar-se en robatoris. En matèria d’estrangeria la Policia Nacional va identificar 206 persones amb 486 antecedents i en van detenir tres, amb 10 antecedents, per estada irregular.
Des de Mossos s’ha remarcat que el dispositiu ha permès la « saturació policial» amb la presència de més agents en diversos punts de la ciutat i en el transport urbà per incrementar la percepció de seguretat de la ciutadania. L’actuació policial va arribar després dels dos assassinats registrats en 72 hores a la ciutat: un al carrer Mineria diumenge passat i un altre dimecres al carrer Balmes, al costat d’una comissaria. Tots dos s’investiguen com a venjances relacionades amb el narcotràfic i, segons diverses fonts, les víctimes serien ciutadans serbis.
El dispositiu es va desenvolupar en districtes com Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. No obstant, un dels llocs on s’ha concentrat més l’activitat policial va ser als barris pròxims a la Zona Franca, com la Marina o els carrers frontereres entre Sants i l’Hospitalet de Llobregat. Per això, els agents van ser al carrer Mineria, on s’han comès dos assassinats gairebé idèntics amb dues setmanes de diferència: un sicari, a plena llum del dia, hauria executat una persona per l’esquena i després s’hauria escapat.
Més pistoles
Segons han informat fonts dels Mossos, en els últims mesos s’han incrementat la presència de pistoles al carrer, ja que els delinqüents solen ocultar-les millor quan han de treure-les al carrer. De totes les armes de foc requisades il’any passat a Catalunya un 54% eren armes curtes i un 46% llargues, mentre que aquest 2026 un 70% són curtes i un 30% llargues. Hi ha molta mobilitat d’aquest tipus d’arma associada als narcotraficants, que la utilitzen com a protecció i per assaltar altres delinqüents.
L’intendent Rafael Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat dels Mossos a Barcelona, ha explicat que els delictes han baixat a Barcelona però els incidents «puntuals» amb arma de foc, com els tres assassinats l’últim mes (els dos del carrer Mineria i el del carrer Balmes), han incrementat «la sensació d’inseguretat» de la ciutadania. Per això han aquest dispositiu de «saturació» de la via pública amb presència policial a més del transport públic.
Quatre morts a la ciutat
Tello també ha expressat la seva preocupació per l’increment d’incidents amb armes de foc a Barcelona. Fins al moment s’han registrat una dotzena de tirotejos a la ciutat que ha deixat quatre morts a més de diversos ferits. La majoria de trets són a l’aire o contra façanes i els delinqüents ho fan per dissuadir bandes rivals, han remarcat fonts policials a EL PERIÓDICO.
En aquesta macrooperació policial els Mossos han identificat persones que ja han estat sota el seu radar per tràfic d’armes o els han trobat davant pistoles a sobre. Tello ha remarcat que els tirotejos solen estar vinculats a una «problemàtica global» del crim organitzat a tot Europa, però que la majoria de delictes que es cometen a Barcelona no són violents sinó més associats a la multireincidència, que els Mossos controlen amb el pla Kanpai.
«Es tracta de delinqüents que exerceixen la violència entre ells, com un ajust de comptes, i associada al narcotràfic», ha indicat Tello, que ha recordat que d’aquests homicidis amb arma de foc s’encarreguen professionals que venen a buscar un objectiu concret i, després d’eliminar-lo, se’n van del país. No obstant, ha remarcat que alguns d’aquests delinqüents solen buscar venedors de pistoles al mercat local i per això s’ha fet aquest dispositiu, per mirar de trobar qui les subministra.
Juntament amb ells també s’intenta detenir grups de narcos locals que disposen d’aquestes armes de foc per a la seva protecció o per atacar altres bandes rivals, sempre dins de conflictes pel tràfic de drogues, ja sigui marihuana, cocaïna o haixix. «És un sector econòmic que està a l’alça i és un problema global que s’ha d’atacar de diferents formes, una ocupant l’espai públic perquè els delinqüents no se sentin tan còmodes».
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