La meitat dels morts en accident de trànsit a la Catalunya Central aquest any són motoristes
Quatre de les vuit víctimes mortals registrades el 2026 pertanyien a aquest col·lectiu, el més afectat també al conjunt de Catalunya
Els motoristes continuen sent un dels col·lectius més castigats per la sinistralitat viària. A les carreteres de la Catalunya Central, quatre de les vuit persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest 2026 eren conductors de motocicletes. Això significa que la meitat de les víctimes mortals registrades fins ara a les comarques centrals pertanyien a aquest col·lectiu.
A aquesta xifra encara s'hi podria afegir un altre cas. Es tracta d'un veí de Manresa de 45 anys que va morir després de patir un accident de moto a la C-55 el passat 23 de maig. Tot i això, la defunció no consta a les estadístiques oficials de trànsit perquè es va produir dies després del sinistre.
L'últim accident mortal a les comarques centrals va tenir lloc aquest divendres a la N-260, a Montferrer i Castellbò, on una persona va perdre la vida. Uns dies abans, el 7 de juny, hi va haver una altra víctima mortal en un sinistre a la N-II, a Martorell. El 21 de febrer es va registrar un mort a la B-300, a Calonge de Segarra, i el 30 de gener una altra persona va perdre la vida en un accident a la C-25, a Manresa.
En carreteres convencionals
Un altre element que es repeteix en tots els sinistres mortals registrats aquest any és que s'han produït en carreteres convencionals. Les víctimes han perdut la vida en vies com la N-260, la N-II, la C-55, la B-300 o la C-25, lluny de les autopistes i autovies de gran capacitat. Es tracta d'una tendència que també es dona al conjunt de Catalunya, on la major part dels accidents mortals es concentren a la xarxa viària convencional.
Tendència al conjunt del país
La situació a la Catalunya Central reflecteix una tendència que també es dona al conjunt del país. Segons les dades del Servei Català de Trànsit corresponents als cinc primers mesos de l'any, de les 60 persones mortes a les carreteres catalanes, 24 eren motoristes, la mateixa xifra que en el mateix període del 2025. Es tracta, a més, del col·lectiu que acumula més víctimes mortals.
Les dades també mostren la vulnerabilitat d'altres usuaris de la via. Fins al 31 de maig, a Catalunya havien mort vuit vianants i tres ciclistes. En conjunt, els col·lectius vulnerables —motoristes, vianants i ciclistes— sumen 32 de les 52 víctimes mortals registrades aquest any, gairebé dos terços del total.
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