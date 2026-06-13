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Dos rescats de muntanya a la Catalunya Central aquest dissabte

Un ferit per una branca a l’Anoia i un altre per mareig al Berguedà han activat els dispositius sanitaris i de rescat

Agents dels Bombers durant un rescat en una imatge d'arxiu

Agents dels Bombers durant un rescat en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Núria León

Núria León

Dues persones han estat ateses pels serveis d’emergència aquest dissabte en dos incidents registrats a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia i a la Pobla de Lillet, al Berguedà, tots dos en entorns naturals.

El primer cas s’ha produït a la zona del torrent del Feliu, on una persona que participava en una excursió s’hauria clavat una branca al braç. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions terrestres s’han desplaçat fins al lloc i han aconseguit contenir una hemorràgia.

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D’altra banda, als Jardins Artigas de la Pobla de Lillet, una persona ha patit un mareig mentre travessava una passarel·la. S’hi ha activat una dotació terrestre lleugera i, posteriorment, el SEM ha mobilitzat una ambulància que ha traslladat l’afectat a l’Hospital de Berga.

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