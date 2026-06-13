Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Homicidi de la BaellsReceptes de medicamentsFàbrica dels PanyosBiel ColominasMiriam PonsaVisita del PapaDabiz Muñóz
instagramlinkedin

La sentència de Navarcles no atribueix el cultiu de marihuana a les víctimes

Regió7 atén la petició del dret a rectificació que ha presentat Montserrat Carmona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Respectant el dret de rectificació que exerceix Montserrat Carmona en relació a una notícia publicada en aquest mitjà sobre una resolució judicial del Tribunal Suprem, Regió7 publica a continuació el text que demana de manera íntegra:

«La Sentència núm. 343/2026 del Tribunal Suprem no atribueix a Miguel Sáez ni als seus familiars la titularitat, explotació, cultiu o gestió de cap plantació de marihuana, ni els considera responsables de cap delicte relacionat amb aquesta substància. Els fets declarats provats únicament estableixen que els condemnats van accedir a la finca amb la finalitat de sostreure marihuana, sense que la resolució judicial atribueixi a les víctimes cap activitat de cultiu o explotació de marihuana».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents