Campanya d’estiu
Tres comarques de la Catalunya central en alerta per risc d’incendi aquest dilluns
Demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar focs
Trenta municipis de Barcelona, Lleida i Tarragona en perill molt alt d’incendi aquest diumenge
Germán González
Continua augmentant el risc d’incendi en bona part de Catalunya per les altes temperatures i el vent que bufa. Per això, els Agents Rurals han activat per a aquest dilluns el nivell 3 del pla Alfa, que mesura aquest perill «molt alt» de produir-se un foc a 51 municipis de l’Alt Urgell, l’Anoia, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
Davant aquesta situació, els Agents Rurals reclamen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar risc d’incendis. A més, remarquen que, en cas de veure una columna de fum, és necessari trucar immediatament al 112.
Dins de les actuacions preventives, els Agents Rurals han precintat i senyalitzat les àrees recreatives on no es pot fer foc, tal com està prohibit a l’aplicar-se l’índex de perill d’incendi que mesura el pla Alfa. Els agents han estat controlant aquest diumenge zones d’esbarjo, on es poden fer barbacoes a diversos municipis, com el de la Granja d’Escarp (Segrià).
També una unitat d’àrea dels Agents Rurals ha detectat un conat d’incendi incipient a prop de la carretera, al terme de Guissona (Segarra), i per això han alertat ràpidament les unitats de terra i els bombers perquè l’apaguessin i evitar-ne la propagació.
També, amb el nivell 3 del pla Alfa activat a la comarca de la Noguera, els agents han inspeccionat maquinària agrícola recol·lectora per verificar els sistemes d’extinció i seguretat, el seu estat de manteniment i el compliment de les mesures de prevenció d’incendis.
Trenta municipis
Aquest diumenge, el perill d’incendi és molt alt a 30 municipis del centre i oest de Catalunya repartits a les comarques de l’Alt Urgell, l’Anoia, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. En aquestes localitats s’ha activat el pla Alfa en nivell 3. Els Agents Rurals demanen evitar les activitats a l’exterior per evitar focs. Els bombers han actuat en alguns petits incendis de vegetació i sotabosc, com els que s’han produït a Sanaüja i a Biosca, al Solsonès.
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