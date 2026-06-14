Succés esportiu
Un ciclista es troba en estat crític al caure a Santa Fe del Montseny (Barcelona)
L’accident s’ha produït poc abans de les onze del matí en una via de servei paral·lela a la carretera d’accés al municipi
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EFE
Barcelona
Un ciclista es troba en estat crític després de tenir una caiguda al municipi barceloní de Santa Fe del Montseny, ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’home ha sigut atès en primera instància al lloc de l’accident per sanitaris del SEM, que posteriorment l’ha traslladat en helicòpter en estat crític a l’hospital de Bellvitge.
Fonts del SEM han explicat a Efe que l’accident del ciclista ha tingut lloc poc abans de les onze del matí en una via de servei paral·lela a la carretera d’accés a Santa Fe de Montseny.
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