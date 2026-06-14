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Detingut a l’Hospitalet un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d’or a dones d’edat avançada

El lladre, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat

Detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d’or a dones d’edat avançada

Detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d’or a dones d’edat avançada / Mossos d'Esquadra

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EFE

Els Mossos han detingut a l’Hospitalet de Llobregat un presumpte lladre reincident de 22 anys com a autor de dos robatoris amb violència, dos més en grau en temptativa i tres delictes lleus de lesions contra persones grans, la majoria dones, que va cometre mentre circulava amb un patinet elèctric.

La policia catalana ha informat aquest diumenge en un comunicat que la detenció es va practicar el 28 de maig després d’un increment de robatoris amb violència al barri de Santa Eulàlia, on el detingut actuava mentre circulava per la vorera amb un patinet elèctric, cosa que facilitava, a més, la fugida.

Mentre circulava, el delinqüent seleccionava una víctima potencial. Quan ja tenia decidit actuar, s’acostava a la víctima per l’esquena i li arrencava la cadena d’or amb una forta estrebada abans de fugir amb el patinet.

Tres de les seves víctimes van patir lesions lleus, indica la policia, que precisa que en la majoria dels casos van ser dones grans amb limitacions físiques.

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La policia qualifica de «rellevant» aquesta detenció, ja que el noi era considerat un delinqüent actiu amb risc de persistència (DARP), i incideix que, després de la seva detenció, s’ha constatat una disminució significativa dels robatoris violents amb aquest ‘modus operandi’ a la zona.

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