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Els bombers treballen per terra i aire en un incendi a Ponts, el tercer a Catalunya

El foc ha començat als voltants del nucli urbà i ha ascendit per la falda de la muntanya

Imatge aèria de l'incendi forestal prop de Ponts

Imatge aèria de l'incendi forestal prop de Ponts / Bombers de la Generalitat

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EFE

Barcelona

Els bombers de la Generalitat treballen aquesta tarda al municipi de Ponts (Noguera) per terra i aire contra un incendi que crema massa forestal, que ha començat poc abans de les sis de la tarda.

Fonts dels Bombers de la Generalitat han informat que en aquest incendi, a la comarca de la Noguera, hi treballen 42 dotacions, 7 de les quals aèries i crema una una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície d'unes 6,5 hectàrees.

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El foc, han precisat, ha començat als voltants del nucli urbà i ha ascendit per la falda de la muntanya propera al poble, de la qual ja ha coronat el cim.

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