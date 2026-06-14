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Protecció Civil ordena el confinament de la població afectada per l’incendi a Cervià de les Garrigues (Lleida)

El foc ha cremat ja nou hectàrees i ha obligat a mobilitzar una trentena de dotacions, vuit d’aquestes aèries

Els Bombers donen per controlat l’incendi de Sanaüja (Lleida) que ha afectat més de 50 hectàrees

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Incendi a Cervià de les Garrigues.

Incendi a Cervià de les Garrigues. / Bombers

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ACN

Lleida

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues, a la província de Lleida. L’avís del foc, impulsat per vent del sud, s’ha rebut a les 14.47 hores. Segons informen els Bombers, les flames ja han cremat nou hectàrees.

L’incendi ha mobilitzat una trentena de dotacions, vuit d’aquestes aèries, i les tasques d’extinció se centren a contenir el flanc dret i a protegir les edificacions del flanc esquerre. Es desconeixen les causes per les quals s’ha originat el foc, i ja s’estan investigant.

Els mitjans aeris per combatre el foc inclouen tres avions de vigilància i atac, quatre helicòpters bombarders i un helicòpter de coordinació.

Els Bombers treballen en aquest incendi de la comarca de les Garrigues després que aquest diumenge a la matinada hagin donat per controlat un altre foc originat aquest dissabte al municipi de Sanaüja (Segarra). En aquest cas, les flames han cremat 50 hectàrees.

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Més tard, amb motiu del foc, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona de la Partida Devesa. Així mateix, han ordenat el confinament de la població. «Tanqueu portes i finestres», insten en un comunicat emès a través de les xarxes socials.

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