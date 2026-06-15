Accident de trànsit
Tres ferits en xocar un cotxe amb un autobús a Barcelona
Un bus ha col·lidit amb un turisme que creuava la via en sentit cap al carrer Montseny, al barri de la Vila de Gràcia
El Periódico
Una col·lisió entre un cotxe i un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al barri de la Vila de Gràcia s’ha saldat amb tres persones ferides. Els Bombers de Barcelona informen que les tres víctimes han hagut de ser traslladades a un centre hospitalari. En tot cas, han afegit que les lesions no revesteixen gravetat i no es tem per la vida dels afectats.
El xoc ha ocorregut aquest dilluns al carrer Gran de Gràcia, a l’altura del carrer Montseny i a primera hora de la tarda. Un bus de TMB que pujava per Gran de Gràcia ha impactat amb un turisme que ha creuat la via, en sentit cap al carrer Montseny.
Els Bombers de Barcelona s’han desplaçat al lloc del sinistre. Al seu torn, el Sistema de Emergències Mèdiques ha desplaçat ambulàncies per atendre els ferits.
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