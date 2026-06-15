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Restablerta l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud, després d'interrompre's per un incendi proper a les vies

El foc ha cremat canyes i matolls i els Bombers han activat nou dotacions

Els Bombers treballant en les tasques d'extinció

Els Bombers treballant en les tasques d'extinció / Bombers de la Generalitat

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Regió7

Manresa

La circulació de l'R4 ha quedat restablerta entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud cap a les 13.15 hores, després d'haver estat tallada momentàniament per un incendi proper a la zona de vies, segons ha informat Renfe.

La companyia ha detallat que el tall del servei s'ha fet a petició dels Bombers. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 12.19 hores per un incendi de canyes i matolls a prop de les vies del tren. Hi ha desplaçat nou dotacions.

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Restablerta l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud, després d'interrompre's per un incendi proper a les vies

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