Cas Mango
L’àudio de la primera trucada de Jonathan Andic a Emergències: «El meu pare ha caigut per un barranc, enviïn algú!»
El fill del fundador de Mango va trucar al 112 entre sanglots i va apressar en la trucada que els equips de rescat anessin fins al punt on es va produir l’incident
Germán González
El 14 de desembre de 2024, moments després de la caiguda mortal del seu pare, Isak Andic, Jonathan va fer una trucada al 112 en què comunicava, en estat de xoc, que el fundador de Mango s’havia precipitat per la muntanya. El diàleg es pot escoltar en els àudios avançats aquest matí per Catalunya Ràdio i als quals ha tingut accés aquest diari. En aquests, Jonathan parla entre sanglots amb una tècnica d’Emergències. «Necessito ajuda, necessito ajuda», diu el fill del fundador de Mango. A preguntes de l’operadora, continua, entre sanglots: «El meu pare ha caigut, som a Collbató, sí, ha caigut...».
La transcripció de la comunicació ja era coneguda. La defensa de Jonathan Andic va voler desmentir amb ella la versió de la interlocutòria judicial que assegurava que hi havia hagut contradiccions en les seves trucades després de la caiguda del fundador de Mango.
L’operadora del 112 pregunta: «Ha caigut o ha ensopegat?» i Andic respon: «Crec que ha caigut per un barranc, si us plau, envieu algú, envieu una ambulància, envieu algú, si us plau». La tècnica també s’interessa per saber si des del lloc on es troba pot veure el seu pare, a la qual cosa Jonathan contesta que «no»: «No el veig». També li pregunta si coneix l’alçada del barranc pel qual ha caigut el pare i si aquest dona senyals de vida. «No, no respon», replica. Aleshores, la trucada d’Emergències és transferida als Bombers i Jonathan Andic, que continua plorant, explica: «El meu pare ha caigut».
Possible petició de nul·litat
Sobre aquests àudios, Francisco Marco, pèrit contractat per la defensa, ha assegurat a Catalunya Ràdio que «ningú que pugui premeditar una caiguda d’aquest tipus mostra després aquesta desesperació, que és natural», en referència als àudios de Jonathan Andic. Per això considera que hi va haver «un error» de l’investigador principal dels Mossos, el qual, segons ell, va cometre «imprecisions» i va demostrar «manca de prudència i manca de coneixement».
En la seva intervenció, Marco també ha considerat que els advocats d’Andic, encapçalats pel penalista Cristóbal Martell, haurien de demanar l’anul·lació d’algunes parts de la investigació policial perquè, segons ell, contenen «biaixos i falsedats» i una acusació que, segons afirma, està basada «en el no-res».
Per aquest motiu, ha considerat que el cas no arribarà a judici i que la instrucció no durarà «més de sis mesos».
Marco ha lamentat que s’utilitzin missatges «terapèutics d’una família per acusar un senyor» i afirma que l’acusació està sustentada per «indicis, sense proves» contra un investigat que «des del minut 1» va defensar la seva innocència. També ha assegurat que és «radicalment fals» que el telèfon mòbil que va portar en un viatge a l’Equador no s’utilitzés en aquell país.
Marco també ha lamentat que, d’aquest cas, del qual està convençut que quedarà exonerat, en persistiran les imatges «d’un pobre home que ha perdut el seu pare, ha hagut de deixar la vicepresidència de Mango i l’han passejat per la plaça pública», tal com «es feia a l’edat mitjana».
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?