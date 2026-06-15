Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro
Dues aeronaus van col·lidir en ple vol i una d'elles es va incendiar en caure dins d'un aparcament privat
Judit Bertran
Un greu accident entre dos helicòpters a Rio de Janeiro aquest diumenge al matí ha acabat amb la vida de sis persones. Entre les víctimes hi ha personalitats com el youtuber Gaspar Prim Díaz, conegut popularment com a Gaspi, el cantant Oliver Tree, el director de videoclips Lucas Vignale i el brasiler Lucas Brito Chaves.
El sinistre es va produir a les 8.59 h, hora local (13.59 h, hora peninsular espanyola), quan les dues aeronaus —una amb cinc persones a bord i l’altra només amb el pilot— van col·lidir en ple vol. Una d’elles es va incendiar en caure dins d’un aparcament privat. Les flames també van destruir una vintena de cotxes elèctrics estacionats a la zona abans que els bombers aconseguissin controlar l’incendi.
Segons l’alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, tots dos pilots tenien «molta experiència» i exercien com a instructors d’aviació. Les causes de l’accident estan sent investigades pel Centre d’Investigació i Prevenció d’Accidents Aeronàutics (Cenipa) de la Força Aèria Brasilera.
Gaspi, amic del youtuber manresà Jordi Wild
Gaspi era un popular i polèmic streamer argentí de 23 anys que es va fer conegut pel seu estil d’humor particular. Bona part de la seva popularitat provenia dels vídeos d’«assetjament de carrer», en què feia entrevistes informals i bromes a vianants per generar situacions incòmodes. Fa poc va gravar un d’aquests vídeos amb el streamer espanyol Ibai Llanos, que també el va convidar a participar a La Velada del Año 5, a Sevilla, on es va enfrontar a Perxitaa i va acabar perdent el cinturó després d’oferir un combat digne. També havia passat pel pòdcast del manresa Jordi Wild.
Oliver Tree, famós per “Life Goes On”
L’artista de 32 anys Oliver Tree Nickell també figurava al manifest de vol d’una de les aeronaus. Oliver Tree es trobava de viatge al Brasil en el marc d’una gira internacional. L’intèrpret de “Life Goes On” i “Miss You” havia ofert un multitudinari concert a São Paulo una setmana abans i tenia previst travessar l’Atlàntic per iniciar la fase europea de la seva gira, amb dos concerts programats a Madrid i Barcelona.
L’artista, que compta amb més d’11 milions d’oients mensuals a Spotify, havia publicat aquest cap de setmana un vídeo al seu compte d’Instagram juntament amb Thiago Alcântara, un influencer de Rio de Janeiro, en què apareixia vestint la samarreta del Brasil amb el seu nom estampat a l’esquena.
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