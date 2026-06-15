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La sentència de Navarcles no atribueix el cultiu de marihuana a les víctimes

Regió7 atén la petició del dret a rectificació que ha presentat Montserrat Carmona

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Regio7

Navarcles

Respectant el dret de rectificació que exerceix Montserrat Carmona en relació a la notícia titulada «El Tribunal Suprem rebaixa parcialment la condemna pel violent assalt a una plantació de marihuana de Navarcles» de 7 de juny, Regió7 publica a continuació el text ínegre que demana:

«La Sentència núm. 343/2026 del Tribunal Suprem no atribueix a Miguel Sáez ni als seus familiars la titularitat, explotació, cultiu o gestió de cap plantació de marihuana, ni els considera responsables de cap delicte relacionat amb aquesta substància. Els fets declarats provats únicament estableixen que els condemnats van accedir a la finca amb la finalitat de sostreure marihuana, sense que la resolució judicial atribueixi a les víctimes cap activitat de cultiu o explotació de marihuana».

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La sentència de Navarcles no atribueix el cultiu de marihuana a les víctimes

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