Un home mata a València el logopeda del seu fill de 2 anys després d'acusar-lo d'haver abusat del nen
L'agressor, que s'ha entregat a la Policia, hauria tornat abans d'hora a la consulta i hauria vist el menor amb els pantalons abaixats
Teresa Domínguez / Marina Falcó / Miguel Pérez
La Policia Nacional ha detingut aquest dilluns a la tarda en la localitat valenciana de Burjassot a un home de 24 anys, David G. S., per matar al logopeda del seu fill, de 2 anys, davant la sospita que poguessin haver-se produït abusos al menor en el centre on l'estaven atenent, a València capital. Segons les primeres informacions, el pare hauria portat al seu fill a una sessió en un centre especialitzat i, després de sortir un moment al carrer, hauria tornat i hauria vist que el nen estava seminú, en concret, amb els pantalons baixats i sense bolquer, per la qual cosa s'hauria enfrontat al professional exigint-li veure les càmeres. Davant la negativa, l'ha matat a ganivetades i després s'ha lliurat a la comissaria de la localitat.
Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, del mateix grup editorial que Regió7, els fets s'haurien produït a mitjan tarda, quan l'ara detingut ha portat al seu fill a la Clínica Diàleg de Logopèdia i Psicologia, situada en el número 15 del carrer Enginyer de la Cierva. Tots els testimonis apunten a una mateixa versió. L'home hauria deixat al menor amb l'especialista, pel que sembla, el logopeda, i s'hauria acomiadat.
"O m'ensenyes les càmeres o et mato"
La versió que tracta d'aclarir el grup d'Homicidis de la Policia de València és si, com sosté el detingut, en lloc d'anar-se fins a l'hora pactada per a recollir al seu fill, ha decidit entrar de nou a la consulta sense previ avís, després de fumar una cigarreta al carrer. Segons les seves primeres manifestacions, hauria vist al seu fill amb els pantalons baixats i sense el bolquer, i ha interpretat que estava sent víctima d'abusos per part del professional, per la qual cosa s'ha encarat a aquest violentament, mentre li demanava explicacions.
La víctima ha negat una vegada i una altra haver abusat del nen, davant el que el presumpte agressor. Ha estat en aquest moment quan, després d'advertir-li "o m'ensenyes les càmeres o et mato" i rebre un "no te les puc ensenyar" per resposta, hauria atacat l'home amb una arma blanca que portava damunt. Segons alguns testimoniatges, la víctima, de 32 anys anys d'edat, hauria mort degollat.
Res més produir-se l'atac, el presumpte agressor hauria agafat al nen i s'hauria anat al seu domicili, a Burjassot. Després de deixar al petit a casa, s'ha presentat a la comissaria d'aquest municipi, amb les mans encara plenes de sang, on s'hauria lliurat als agents dient que havia matat a l'abusador del seu fill en una clínica de València.
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