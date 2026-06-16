El jutge ordena detenir l'actriu Elisa Mouliaá després que no comparegués a declarar per presumptes calúmnies contra Errejón
La dona que acusa l'exportaveu de Sumar de presumpta agressió sexual va al·legar que estava treballant fora d'Espanya
Cristina Gallardo
El jutge Arturo Zamarriego ha ordenat aquest dimarts la «detenció i presentació» davant del jutjat d'Elisa Mouliaá, que aquest dilluns va tornar a incomplir la citació judicial decretada després que l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón —processat per una presumpta agressió sexual a l'actriu— es querellés contra ella per calúmnies.
El jutge vol quela portin davant seu per declarar com a investigada per unes manifestacions relacionades amb una presumpta extorsió a testimonis en la causa per delictes sexuals. Després d'haver-ho intentat en dues ocasions anteriors, en què l'actriu va al·legar que estava de baixa mèdica i que no havia de coincidir amb el seu presumpte agressor sexual, el magistrat la va citar per a aquest dilluns advertint que, si no hi compareixia, «es podria acordar la seva detenció i trasllat a la seu judicial» i valorar si havia comès un delicte de desobediència a l'autoritat.
Publicacions a les xarxes socials
Malgrat això, l'actriu ja havia explicat a les xarxes socials les raons per les quals no assistiria a la citació, assegurant que estava treballant a la zona del mar Roig, tot i que posteriorment va esborrar alguns d'aquests missatges. En un d'ells arribava a afirmar que «potser qui acaba a la presó és el jutge per actuacions desproporcionades i excessives».
Segons l'actriu, abans que ella declari per la denúncia d'Errejón s'hauria de resoldre la causa principal per agressió sexual, pendent d'un últim recurs a l'Audiència Provincial després que el gener passat s'obrís judici oral contra el polític.
«Fins que no ho facin, no facilitaré condemnetes accessòries perquè puguin tancar aquesta causa, ja que hi ha una interlocutòria de processament del jutge i proves contundents. Sorry», continuava el missatge, publicat divendres passat i que ja no és visible a la xarxa X.
D'altra banda, l'actriu va presentar una recusació contra el jutge en considerar que s'estaven vulnerant els seus drets fonamentals en mantenir la citació de dilluns tot i haver acreditat documentalment que treballava a l'estranger. La recusació contra Zamarriego va ser rebutjada pel mateix magistrat, si bé l'advocada de Mouliaá va anunciar aquest dilluns que la tornarà a presentar davant una instància superior.
Durant la seva compareixença davant el jutjat, l'advocada Yurena Carillo va plantejar que la declaració de la seva clienta es fes per videoconferència, però finalment no va ser possible.
«No sabem si la videotrucada hauria funcionat o no. No es pot saber si era possible o impossible... però com a mínim intentar-ho hauria estat una bona idea», va assenyalar davant els periodistes, segons va informar l'agència EFE.
Des del desembre
Va ser el desembre passat quan el titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Madrid —el mateix que va obrir el cas Leire abans que fos assumit per l'Audiència Nacional— va citar per primera vegada l'actriu en qualitat de querellada.
En aquell moment assenyalava que encara no estaven determinades «la naturalesa i les circumstàncies» dels fets denunciats ni les persones que hi havien intervingut, i que procedia «instruir diligències prèvies i practicar aquelles actuacions essencials encaminades a efectuar aquesta determinació i, si escau, establir el procediment aplicable».
La querella sosté que Mouliaá «va actuar il·lícitament amb l'únic objectiu de difamar, menyscabar l'honor i destruir la credibilitat i honorabilitat d'Íñigo Errejón Galván, atribuint-li falsament la comissió d'un delicte d'extorsió respecte de dos testimonis que van oferir una versió favorable i coincident amb el relat del querellant» en el marc del procediment penal per agressió sexual.
A finals d'octubre passat, Mouliaá va rebutjar un acte de conciliació amb Errejón, que aleshores va anunciar que reclamaria una indemnització de 10.000 euros a l'actriu si no es retractava de les seves declaracions. Això va deixar via lliure perquè el polític presentés una querella per haver-lo acusat d'extorsió.
La querella admesa a tràmit defensa que «Mouliaá va reaccionar a la xarxa social X (abans Twitter) difonent afirmacions falses sobre Errejón en relació amb la seva suposada relació amb determinats testimonis de la causa per agressió sexual, amb els quals s'hauria comunicat, atribuint-li falsament un delicte d'extorsió perquè aquestes persones declaressin al seu favor davant el jutge».
També recull diversos missatges publicats per l'artista a la mateixa xarxa social. «NO. Errejón es va negar a lliurar el seu mòbil perquè havia extorsionat dos dels meus testimonis. No inventeu la realitat», va escriure Mouliaá en resposta a informacions publicades per diversos mitjans de comunicació.
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