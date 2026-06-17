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Dos adolescents ferits greus en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat a la Granada

Els menors van precipitar-se d'una altura de vuit metres

Lateral d'un vehicle del SEM per atendre emergències mèdiques

Lateral d'un vehicle del SEM per atendre emergències mèdiques / Laura Fíguls

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Gemma Sánchez (ACN)

La Granada

Un noi i una noia menors d'edat han resultat ferits en estat greu a la Granada (Alt Penedès) després de caure de la teulada d'una nau on s'havien enfilat. Els fets van passar ahir dimarts a la tarda al carrer Poeta Josep Maria Font. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de vuit metres. El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís prop de les 19 h i al lloc del succés es van desplaçar quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada per carretera a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, segons detallen fonts consultades per l'ACN.

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També van intervenir els Mossos d'Esquadra, mentre que els Bombers de la Generalitat van anar al lloc dels fets, però no van haver d'actuar perquè les víctimes no estaven atrapades.

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