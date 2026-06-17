Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Sant FruitósSeguretat a ManresaXavier NovellMinut de silenci a NavàsCampus Gospel RajadellElisa Mouliaá
instagramlinkedin

Compte amb les reserves de les vacances d'estiu: suplanten alguns allotjaments turístics a través de WhatsApp

Els ciberdelinqüents contacten amb usuaris que han fet reserves a través de plataformes com Booking i els enganyen per robar-los dades personals i bancàries

El missatge fraudulent que envien a les persones que han reservat un allotjament d'estiu

El missatge fraudulent que envien a les persones que han reservat un allotjament d'estiu / Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat d'una nova ciberestafa relacionada amb la reserva d'allotjaments turístics per a l'estiu. Segons l'organisme, els ciberdelinqüents escriuen a través de WhatsApp a persones que tenen reserves reals en hotels o apartaments, normalment, fetes a través de plataformes com Booking per a obtenir dades personal o bancàries dels usuaris.

Els missatges, però, no suplanten els intermediaris sinó directament els establiments. Aquestes notificacions, moltes vegades en anglès, informen d’un presumpte problema amb la informació o el mètode de pagament de la reserva. Per solucionar-ho i evitar la possible cancel·lació, insten a fer clic a un enllaç. En realitat, es tracta d’un engany per redirigir els clients a un portal fraudulent. Allà, els ciberdelinqüents demanen facilitar les dades personals o bancàries o, fins i tot, autoritzar un pagament.  

Per donar credibilitat a l’estafa, els ciberdelinqüents sovint incorporen informació verídica sobre la reserva, com ara el nom de l’hotel, les dates de l’estada o el número de confirmació. A més, utilitzen un to urgent per pressionar els destinataris perquè actuïn ràpidament. 

Notícies relacionades

Aquest tipus de frau és més habitual durant les setmanes prèvies a les vacances, quan augmenta el nombre de reserves i els usuaris estan més pendents de comunicacions relacionades amb els seus viatges.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  3. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  4. Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
  5. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  6. Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
  7. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  8. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci

Compte amb les reserves de les vacances d'estiu: suplanten alguns allotjaments turístics a través de WhatsApp

Compte amb les reserves de les vacances d'estiu: suplanten alguns allotjaments turístics a través de WhatsApp

L'ADN del gall fer, clau per salvar l'espècie amb un estudi del Parc Natural del Cadí

L'ADN del gall fer, clau per salvar l'espècie amb un estudi del Parc Natural del Cadí

Artés proposa una revetlla de Sant Joan amb Strombers com a principal reclam musical

Artés proposa una revetlla de Sant Joan amb Strombers com a principal reclam musical

El PSC de Navarcles torna a confiar en Sònia Hernández per a les municipals

El PSC de Navarcles torna a confiar en Sònia Hernández per a les municipals

Acompanyament digital: les eines de Meta per ajudar les famílies amb fills adolescents

Acompanyament digital: les eines de Meta per ajudar les famílies amb fills adolescents

Les llàgrimes de Messi en una nit perfecta amb vuit rècords mundials

Les llàgrimes de Messi en una nit perfecta amb vuit rècords mundials

Comerç de Solsona: un nou model sobre el taulell

Comerç de Solsona: un nou model sobre el taulell

El pare investigat per maltractar un nadó a Barcelona demana sortir de la presó

El pare investigat per maltractar un nadó a Barcelona demana sortir de la presó
Tracking Pixel Contents