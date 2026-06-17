Compte amb les reserves de les vacances d'estiu: suplanten alguns allotjaments turístics a través de WhatsApp
Els ciberdelinqüents contacten amb usuaris que han fet reserves a través de plataformes com Booking i els enganyen per robar-los dades personals i bancàries
Regió7
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat d'una nova ciberestafa relacionada amb la reserva d'allotjaments turístics per a l'estiu. Segons l'organisme, els ciberdelinqüents escriuen a través de WhatsApp a persones que tenen reserves reals en hotels o apartaments, normalment, fetes a través de plataformes com Booking per a obtenir dades personal o bancàries dels usuaris.
Els missatges, però, no suplanten els intermediaris sinó directament els establiments. Aquestes notificacions, moltes vegades en anglès, informen d’un presumpte problema amb la informació o el mètode de pagament de la reserva. Per solucionar-ho i evitar la possible cancel·lació, insten a fer clic a un enllaç. En realitat, es tracta d’un engany per redirigir els clients a un portal fraudulent. Allà, els ciberdelinqüents demanen facilitar les dades personals o bancàries o, fins i tot, autoritzar un pagament.
Per donar credibilitat a l’estafa, els ciberdelinqüents sovint incorporen informació verídica sobre la reserva, com ara el nom de l’hotel, les dates de l’estada o el número de confirmació. A més, utilitzen un to urgent per pressionar els destinataris perquè actuïn ràpidament.
Aquest tipus de frau és més habitual durant les setmanes prèvies a les vacances, quan augmenta el nombre de reserves i els usuaris estan més pendents de comunicacions relacionades amb els seus viatges.
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